Dramma nel Vallo di Diano: malore fatale durante la raccolta di asparagi

Una mattinata trascorsa all’aria aperta si è trasformata in tragedia nel territorio compreso tra i comuni di Teggiano e Sassano. Un uomo di 57 anni, originario della zona e di professione operaio edile, è deceduto improvvisamente mentre si trovava in un’area di campagna per dedicarsi alla raccolta di asparagi selvatici.

La dinamica del decesso e i soccorsi

L’episodio si è verificato nelle prime ore della mattinata. Secondo le ricostruzioni iniziali, il 57enne si era recato sul posto in compagnia di un conoscente per approfittare della stagione degli asparagi spontanei. Mentre i due erano impegnati nella ricerca, l’uomo è stato colto da un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo.

Il compagno, testimone oculare della scena, ha visto l’amico accasciarsi al suolo e ha prontamente allertato i servizi di emergenza. Nonostante il tempestivo arrivo del personale sanitario, i tentativi di rianimazione effettuati sul posto si sono purtroppo rivelati vani. Il decesso sarebbe avvenuto quasi istantaneamente, rendendo impossibile ogni manovra di salvataggio da parte dei soccorritori intervenuti.