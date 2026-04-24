Cilento

Processo Alfieri: in udienza i testi della difesa

Svolta nel processo a Franco Alfieri per gli appalti a Capaccio Paestum: ascoltati i primi testimoni della difesa. Prossima udienza fissata al 7 maggio

Chiara Esposito

Si avvia verso la conclusione la fase istruttoria del processo che vede coinvolto Franco Alfieri, in corso presso il Tribunale di Vallo della Lucania, nell’ambito dell’inchiesta sui presunti appalti pilotati per la pubblica illuminazione a Capaccio Paestum.

L’udienza in aula

Nel corso dell’udienza di ieri sono stati ascoltati i primi cinque testimoni della difesa. In aula erano presenti Alfieri insieme ai suoi legali, Agostino De Caro e Domenicoantonio D’Alessandro, oltre agli altri imputati con i rispettivi difensori.

Tra i presenti figurano:

  • Vittorio De Rosa e Alfonso D’Auria della Dervit, assistiti dall’avvocato Antonello Natale.
  • L’ex capostaff Andrea Campanile, difeso dall’avvocato Cecchino Cacciatore.
  • Elvira Alfieri e il funzionario comunale Carmine Greco.

Prossimi step giudiziari

Il calendario processuale prosegue spedito: la fase istruttoria sta per esaurirsi, delineando i contorni di una vicenda che ha scosso il panorama politico locale. La prossima udienza è stata ufficialmente fissata per il 7 maggio

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.