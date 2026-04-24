Processo Alfieri: in udienza i testi della difesa

Si avvia verso la conclusione la fase istruttoria del processo che vede coinvolto Franco Alfieri, in corso presso il Tribunale di Vallo della Lucania, nell’ambito dell’inchiesta sui presunti appalti pilotati per la pubblica illuminazione a Capaccio Paestum.

L’udienza in aula

Nel corso dell’udienza di ieri sono stati ascoltati i primi cinque testimoni della difesa. In aula erano presenti Alfieri insieme ai suoi legali, Agostino De Caro e Domenicoantonio D’Alessandro, oltre agli altri imputati con i rispettivi difensori.

Tra i presenti figurano:

Vittorio De Rosa e Alfonso D’Auria della Dervit, assistiti dall’avvocato Antonello Natale.

della Dervit, assistiti dall’avvocato Antonello Natale. L’ex capostaff Andrea Campanile , difeso dall’avvocato Cecchino Cacciatore.

, difeso dall’avvocato Cecchino Cacciatore. Elvira Alfieri e il funzionario comunale Carmine Greco.

Prossimi step giudiziari

Il calendario processuale prosegue spedito: la fase istruttoria sta per esaurirsi, delineando i contorni di una vicenda che ha scosso il panorama politico locale. La prossima udienza è stata ufficialmente fissata per il 7 maggio