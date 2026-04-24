Francesco Renga in concerto a Sapri il 20 agosto 2026: info e biglietti

Il calendario musicale della Campania si impreziosisce di un nuovo prestigioso appuntamento. Francesco Renga ha ufficializzato l’inserimento di Sapri all’interno del suo tour “Live Estate 2026”, confermando il legame profondo con il pubblico del sud Italia. Il cantautore bresciano salirà sul palco dello stadio comunale il prossimo 20 agosto 2026, in quello che si preannuncia come uno degli eventi di punta della stagione nel Golfo di Policastro.

L’annuncio della data salernitana giunge insieme all’integrazione di altre tre tappe nazionali — Larino, Castellana Grotte e Uta — a testimonianza di una tournée capillare che mira a toccare piazze, festival e grandi spazi all’aperto lungo tutta la penisola.

Un viaggio musicale tra successi e nuove consapevolezze

La tournée estiva di Renga prenderà il largo il 9 maggio da Pratola Peligna, attraversando l’Italia da Nord a Sud, inclusi passaggi significativi in Veneto, Puglia, Sicilia e Sardegna. L’esibizione di Sapri si colloca nel cuore del tour, offrendo ai residenti e ai numerosi turisti presenti nel Cilento la possibilità di ascoltare dal vivo l’evoluzione artistica del cantante.

Il tour segue la scia del successo ottenuto alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, dove l’artista ha presentato il brano “Il meglio di me”. La canzone, definita come un’opera intima e riflessiva, rappresenta un punto di svolta nel percorso di Renga, caratterizzato da una ritrovata maturità e da nuove prospettive sonore che verranno riproposte nella dimensione live.

Dettagli sui biglietti e prospettive per il territorio

L’impatto dell’evento per il territorio cilentino non riguarda solo l’aspetto ludico, ma coinvolge l’intero indotto turistico della costa campana. Le prevendite per il concerto del 20 agosto sono già attive sui circuiti ufficiali, come TicketOne, e le previsioni indicano una partecipazione massiccia.

L’attività dal vivo di Francesco Renga non si esaurirà con la fine della stagione calda. Dopo la parentesi estiva, il progetto proseguirà infatti tra ottobre e novembre con la versione “Live Teatri 2026”, che permetterà un contatto ancora più diretto e confidenziale con i fan all’interno dei principali teatri italiani.