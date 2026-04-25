Calcio, Ebolitana e Santa Maria 90 minuti da batticuore: Gelbison ad Enna

Un’ultima giornata da batticuore, 90 minuti che decreteranno ufficialmente le sorti di un’intera stagione. Il clou del campionato di Eccellenza arriva al suo momento topico questo pomeriggio alle 16.30 con tutte le squadre in campo in contemporanea. Tutti i verdetti sono ancora da scrivere.

Ebolitana: il sogno Serie D è a un passo

L’Ebolitana, ospite del Castelpoto impegnato nella lotta salvezza, conserva i tre punti di vantaggio sull’Apice e salvo clamorosi passi falsi è pronta a far partire la festa per il ritorno in Serie D. Gli uomini di mister Pirozzi vedono il traguardo ad un passo e mai come ora bisognerà tenere i piedi per terra senza lasciarsi troppo trascinare dall’entusiasmo per portare a casa una storica e meritata promozione.

Spareggio salvezza: Polisportiva Santa Maria contro Angri

Ben più difficile e tesa la situazione al “Carrano” nello spareggio salvezza tra Polisportiva Santa Maria e Angri. I grigiorossi sono avanti nel punteggio e ai cilentani solamente una vittoria potrebbe permettere di riscavalcarli in classifica. Un match da cuori forti dove non sono ammessi errori.

Il popolo giallorosso ha risposto presente all’appello e sarà sugli spalti in massa per spingere la squadra di mister Condemi verso il ritorno al successo che varrebbe un piazzamento playout. Dall’altra parte un Angri dato per morto troppo presto darà il tutto per tutto per agguantare un piazzamento impensabile fino a qualche settimana fa. Un dentro o fuori da brividi.

Serie D e Promozione: gli altri campi

In Serie D, invece, la Gelbison continua ad inseguire il sogno playoff facendo visita all’Enna. I rossoblù, a due giornate dal termine, hanno l’obbligo di mantenere lo stesso trend vincente delle ultime uscite forti e consapevoli di aver raggiunto uno status da prima della classe.

In Promozione, infine, l’Agropoli torna in campo dopo il turno di riposo e lo fa contro la Rocchese. Una gara relativamente tranquilla per i delfini che possono ancora migliorare la loro posizione avendo ancora nel mirino il secondo posto che permetterebbe un turno playoff più favorevole.