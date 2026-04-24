Futsal: il derby va allo Sporting, allo scadere battuta la Feldi

Dopo il turno infrasettimanale, quattro Friday Night hanno aperto la 27esima giornata, la terzultima della regular season, di una Serie A di futsal ancora alla ricerca dei verdetti ufficiali per la post-season. Il big match ha visto opposte L84 e Meta Catania, ovvero le prime due della classe.

Futsal: derby allo Sporting, battuta la Feldi

Altro match di cartello è stato quello del Pala San Rufo dove lo Sporting Sala Consilina ha ospitato la Feldi Eboli. I salesi, quasi sicuri di mantenere la sesta piazza che vale la zona play-off, hanno ricevuto le ‘volpi’ superate al terzo posto dalla Roma. Match vivo in avvio con un botta e risposta arrivato in poco più di sessanta secondi: al quinto a passare, infatti, sono gli ospiti in rete con Echavarria, bravo a trovare l’angolino lontano in diagonale, mentre al sesto il pari locale è firmato con Carlos, freddo in contropiede a fulminare Dalcin. A 2′ e 30” dalla sirena la Feldi, poi, torna nuovamente avanti: Calderolli, dopo una palla recuperata sulla trequarti, trova una deviazione avversaria che porta in vantaggio negli spogliatoi il quintetto di mister Antonelli.

Nella ripresa il nuovo pari dello Sporting giunge al primo giro di lancette con Arillo, che capitalizza al meglio una palla gestita male in uscita dalla Feldi. Dopo una frazione in equilibrio all’ultimo minuto, invece, Foti per lo Sporting calcia una rimessa laterale verso la porta di Dalcin che si vede il pallone carambolare addosso, dopo aver colpito il palo, per il 3-2 definitivo. Con questo successo lo Sporting sale a quota 44 punti mentre la Feldi resta a 49. La Serie A di futsal torna sul parquet martedì, per il penultimo turno, quando la Feldi Eboli riceverà i pugliesi del Global Capurso, in corsa per i play-out, mentre lo Sporting Sala Consilina farà visita al Mantova, penultima forza del campionato.