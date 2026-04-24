Sala Consilina: al via il censimento degli impianti pubblicitari e dell’occupazione del suolo pubblico

Il comune di Sala Consilina avvia un’importante attività di monitoraggio del territorio con l’obiettivo di migliorare la gestione dei servizi e garantire una più equa distribuzione del carico tributario.

Il monitoraggio affidato a SO.G.E.T. S.p.A.

A partire dal 7 maggio 2026, la società SO.G.E.T. S.p.A. sarà impegnata nel censimento degli impianti pubblicitari e nella verifica delle occupazioni di suolo pubblico su tutto il territorio comunale. L’iniziativa rientra in un più ampio progetto di ottimizzazione dei servizi, volto alla creazione di una banca dati integrata che consentirà una gestione più efficiente e trasparente delle entrate legate al territorio.

Cosa verrà censito?

Le attività riguarderanno l’individuazione capillare di diverse tipologie di occupazione e comunicazione:

Impianti pubblicitari: insegne, tabelloni, striscioni e altre forme di comunicazione visiva (sia permanenti che temporanee).

insegne, tabelloni, striscioni e altre forme di comunicazione visiva (sia permanenti che temporanee). Suolo pubblico: controllo di tende, spazi nei mercati, passi carrabili e distributori di carburante.

È prevista inoltre una verifica giornaliera delle occupazioni, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative vigenti e contrastare eventuali irregolarità.

“L’attività viene considerata di interesse collettivo, in quanto finalizzata a migliorare la qualità dei servizi e a rendere più equo il sistema di contribuzione.”

Collaborazione e contatti

Dal Comune arriva un invito alla collaborazione rivolto a cittadini e operatori economici. Per informazioni o chiarimenti, i contribuenti potranno rivolgersi allo sportello dedicato della SO.G.E.T. S.p.A., presso la Casa Comunale in via G. Mezzacapo 44.

Orari di apertura sportello: