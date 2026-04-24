Attualità

Sala Consilina: al via il censimento degli impianti pubblicitari e dell’occupazione del suolo pubblico

Al via a Sala Consilina il monitoraggio di impianti pubblicitari e suolo pubblico con SO.G.E.T. S.p.A. Scopri le date, le modalità e gli orari dello sportello

Erminio Cioffi
Sala Consilina, panorama

Il comune di Sala Consilina avvia un’importante attività di monitoraggio del territorio con l’obiettivo di migliorare la gestione dei servizi e garantire una più equa distribuzione del carico tributario.

Il monitoraggio affidato a SO.G.E.T. S.p.A.

A partire dal 7 maggio 2026, la società SO.G.E.T. S.p.A. sarà impegnata nel censimento degli impianti pubblicitari e nella verifica delle occupazioni di suolo pubblico su tutto il territorio comunale. L’iniziativa rientra in un più ampio progetto di ottimizzazione dei servizi, volto alla creazione di una banca dati integrata che consentirà una gestione più efficiente e trasparente delle entrate legate al territorio.

Cosa verrà censito?

Le attività riguarderanno l’individuazione capillare di diverse tipologie di occupazione e comunicazione:

  • Impianti pubblicitari: insegne, tabelloni, striscioni e altre forme di comunicazione visiva (sia permanenti che temporanee).
  • Suolo pubblico: controllo di tende, spazi nei mercati, passi carrabili e distributori di carburante.

È prevista inoltre una verifica giornaliera delle occupazioni, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative vigenti e contrastare eventuali irregolarità.

“L’attività viene considerata di interesse collettivo, in quanto finalizzata a migliorare la qualità dei servizi e a rendere più equo il sistema di contribuzione.”

Collaborazione e contatti

Dal Comune arriva un invito alla collaborazione rivolto a cittadini e operatori economici. Per informazioni o chiarimenti, i contribuenti potranno rivolgersi allo sportello dedicato della SO.G.E.T. S.p.A., presso la Casa Comunale in via G. Mezzacapo 44.

Orari di apertura sportello:

  • Martedì: dalle 10:00 alle 12:00
  • Giovedì: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.