M’AMA: Il nuovo lievitato di Antonio Ventieri che profuma di casa e di amore

M’ama o non m’ama? Non serve più strappare petali per avere una risposta. Il Maestro Pasticciere Antonio Ventieri presenta la sua ultima creazione: M’AMA, un lievitato d’autore che nasce per celebrare la Festa della Mamma, ma che finisce per conquistare chiunque cerchi il sapore autentico delle cose fatte con il cuore.

La reinterpretazione di un classico: il Ciambellone d’Alta Pasticceria

Per questa speciale occasione, Ventieri ha scelto di guardare indietro, ai ricordi d’infanzia e alle colazioni in famiglia. Il punto di partenza è il classico ciambellone, il dolce domestico per eccellenza, oggi reinterpretato attraverso i codici dell’eccellenza artigianale.

M’AMA non è solo un dolce, è un gesto d’affetto. È la semplicità che si fa nobile attraverso una ricerca maniacale della materia prima e una lavorazione lenta, rispettosa dei tempi della natura.

Gli ingredienti dell’emozione

Il segreto di M’AMA risiede in un equilibrio perfetto di tre elementi chiave, scelti per evocare dolcezza e freschezza:

• Lievito Madre: L’anima di ogni creazione Ventieri, che dona al lievitato una sofficità “a nuvola” e una digeribilità unica.

• Ciliegie Candite: Piccoli tesori rosso rubino che portano una nota di freschezza fruttata all’impasto.

• Glassa al Cioccolato Bianco: Un velo candido e vellutato che avvolge il dolce, rendendo ogni morso un’esperienza avvolgente.

Il messaggio del Maestro

“Volevo creare un dolce che parlasse lo stesso linguaggio di una madre: semplice, accogliente, indimenticabile,” dichiara Antonio Ventieri. “Con M’AMA abbiamo spogliato il lievitato dal superfluo per tornare all’essenza del gusto. È il nostro omaggio alle radici, a quel calore che solo la cucina di casa sa dare, elevato dalla tecnica e dalla passione che mettiamo ogni giorno nel nostro laboratorio.”

Disponibilità

M’AMA è disponibile in edizione limitata presso la boutique di Capaccio Paestum e sullo store online. Un’idea regalo raffinata, pensata per chi vuole dire “ti voglio bene” con la bellezza di un lievitato d’eccellenza.

CONTATTI E INFO Antonio Ventieri Pasticceria Viale della Repubblica 50, Capaccio Paestum (SA) Sito Web: antonioventieri.it Instagram: @antonioventieri_ Email: info@antonioventieri.it