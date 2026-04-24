Calcio

Seconda categoria: ancora tutto da decidere negli ultimi 90 minuti del campionato

Domenica lo scontro al vertice prima contro seconda Caprioli Sicignano per la corsa al titolo

Antonio Pagano

Ultima giornata del campionato di Seconda categoria che si appresta a regalare emozioni e verdetti, nel girone L tutto ancora da decidere negli ultimi 90 minuti della stagione regolamentare dalla corsa al titolo, alla conquista dei play off.

La corsa al titolo

Domenica 26 aprile ci sarà prima contro seconda, il Sicignano farà visita al Caprioli per giocarsi la promozione diretta in Prima Categoria, entrambe le squadre sono ferme a 52 punti e si giocheranno tutto nell’ultimo turno di campionato.

Il Sicignano, per questa partita importante, ha chiamato a raccolta i propri sostenitori, per questa trasferta ha messo a disposizione un servizio navetta gratis. “Tutti allo stadio, il 12° uomo sei tu”, lo slogan lanciato dal club alburnino in vista del match a Caprioli.

La zona play off

Se la corsa alla prima posizione sembra delineata tra Sicignano e Caprioli, sono 5 squadre che lottano ancora per tre posti nei play off. La Pol. Postiglione è appaiata al terzo posto in classifica con i suoi 44 punti, poi tre squadre a 42 punti, Pollese, Real Cilento e Cannalonga, spera il Pro Sala a 40. A chiudere la classifica l’Atletik con i suoi 11 punti.

Il prossimo turno: Atletik – Real Cilento, Cannalonga Calcio – Pisciotta Calcio, Caprioli – Sicignano, Padula Tonino Paolini – Fox Paestum, Pro Sala – Palinuro , Pollese- Pol. Postiglione.

La classifica: Sicignano 52, Caprioli 52, Pol. Postiglione 44, Pollese 42, Real Cilento 42, Cannalonga 42, Pro Sala (-3) 40, Pisciotta 23, Fox Paestum 22, Caggiano 20, Padula Tonino Paolini 15, Palinuro 15, Atleti 11.

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