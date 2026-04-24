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Castellabate, svolta per l’approdo di Punta dell’Inferno: nominata la Commissione Regionale

Passaggio chiave per il nuovo approdo di Castellabate a Punta dell’Inferno: la Regione Campania nomina la commissione tecnica di fattibilità. I dettagli e le parole del Sindaco Marco Rizzo

Comunicato Stampa
Castellate, approdo turistico

Il Comune di Castellabate accoglie con soddisfazione la nomina, da parte della Giunta Regionale della Campania, della commissione incaricata della valutazione preliminare di fattibilità tecnico-economica del progetto relativo alla realizzazione di un piccolo approdo portuale in località Punta dell’Inferno.

Il provvedimento è stato formalizzato con il Decreto n. 33 del 20 aprile 2026 e rappresenta un passaggio significativo nell’iter di sviluppo di un’opera strategica per il territorio.

Sviluppo turistico e sostenibilità ambientale

La costituzione della commissione segna un importante avanzamento verso la concreta possibilità di dotare Castellabate di un’infrastruttura in grado di migliorare l’accessibilità via mare, sostenere il turismo nautico e valorizzare ulteriormente la fascia costiera locale. L’opera è pensata per agire nel pieno rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell’area.

Tale nomina arriva a seguito dell’inserimento del progetto nell’aggiornamento delle linee programmatiche per lo sviluppo del sistema integrato della portualità turistica in Campania, sancito dalla Delibera n. 274 della Giunta Regionale dell’8 ottobre 2025.

Le dichiarazioni del Sindaco Marco Rizzo

Il primo cittadino ha espresso grande ottimismo per il futuro del litorale:

“Si tratta di un grande passo in avanti che conferma l’attenzione delle istituzioni regionali verso il nostro territorio e la validità di un progetto atteso da tempo. L’approdo di Punta dell’Inferno potrà rappresentare un’opportunità concreta di sviluppo sostenibile, capace di generare ricadute positive in termini economici, turistici e occupazionali.”

L’Amministrazione comunale ha confermato che seguirà con la massima attenzione le attività della commissione, auspicando tempi rapidi per la conclusione delle valutazioni e per i successivi passaggi amministrativi.

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