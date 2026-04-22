Basket: il punto sulla stagione dell’Agropoli. A InfoCilento parla il presidente, Giulio Russo

Il presidente della Polisportiva Basket Agropoli, Giulio Russo, ha tracciato un bilancio della stagione appena conclusa, esprimendo soddisfazione per il percorso compiuto dalla squadra nonostante le difficoltà incontrate lungo il cammino.

La crescita del gruppo e i risultati

Nel corso dell’intervista, Russo ha sottolineato l’impegno e la crescita del gruppo, evidenziando come i risultati ottenuti rappresentino comunque un segnale positivo per il futuro del club. La resilienza mostrata dal roster nelle fasi critiche della stagione è stata indicata come la base solida su cui costruire i prossimi successi sportivi.

Eccellenza nel settore giovanile

Particolare attenzione è stata dedicata anche al settore giovanile, che si è distinto per gli ottimi traguardi raggiunti. I fatti parlano chiaro:

Talento in mostra: I giovani atleti di Agropoli si sono messi in luce con prestazioni di rilievo.

I giovani atleti di Agropoli si sono messi in luce con prestazioni di rilievo. Prospettiva futura: I risultati ottenuti alimentano le speranze della società nel medio-lungo periodo.

I risultati ottenuti alimentano le speranze della società nel medio-lungo periodo. Formazione: Viene confermata l’importanza strategica del lavoro svolto nella crescita delle nuove generazioni.

“I risultati ottenuti rappresentano un segnale positivo per il futuro del club”, conclude il presidente Russo.