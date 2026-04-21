La Libertà corre sulle due ruote: nel Vallo di Diano parte la “Carovana della Memoria”

In occasione del 25 Aprile 2026, anniversario della Liberazione, l’ANPI Provinciale di Salerno e la sezione ANPI Vallo di Diano promuovono la Carovana della Memoria. Si tratta di un percorso itinerante dedicato ai protagonisti della Resistenza, nato per rinnovare i valori della libertà, della democrazia e della Costituzione attraverso momenti di riflessione pubblica e partecipazione attiva.

Prima tappa: Buonabitacolo ricorda i suoi eroi

Il programma prenderà avvio a Buonabitacolo, con ritrovo in Piazza Enrico Marchesano alle ore 10:00. La manifestazione proseguirà in Piazza Pasqualino Lammardo, dove è previsto il saluto istituzionale del Sindaco Giancarlo Guercio. Durante l’incontro si terranno letture e testimonianze dedicate ai partigiani Enrico Marchesano e Pasqualino Lammardo, figure simbolo del sacrificio locale per la libertà nazionale.

Il presidio ad Auletta e la voce dei familiari

La Carovana farà poi tappa ad Auletta, alle ore 12:00 in Piazza Raffaele Giallorenzo. Qui si terranno interventi pubblici in ricordo del partigiano Raffaele Giallorenzo. L’iniziativa sarà arricchita dalla preziosa presenza dei familiari dei partigiani, testimoni diretti di una memoria storica che continua a parlare con forza al presente.

“Resistere, pedalare, resistere”: il contributo di FIAB

L’evento vedrà inoltre la partecipazione della FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) con l’iniziativa “Resistere, pedalare, resistere”. Questo connubio unisce simbolicamente il valore della memoria storica a quello dell’impegno civile contemporaneo e della sostenibilità ambientale, attraversando il territorio a colpi di pedale.

Un progetto destinato a crescere nel tempo

Questa prima edizione segna l’inizio di un percorso destinato a crescere, con il futuro coinvolgimento di altri comuni del Vallo di Diano. L’obiettivo è estendere l’itinerario anche ai luoghi d’origine di tanti giovani del territorio che combatterono per la libertà nell’Italia centro-settentrionale.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare: la Carovana della Memoria nasce per tenere vivo il ricordo e trasmettere alle nuove generazioni il valore inestimabile della libertà conquistata.