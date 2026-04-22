Sant’Arsenio, salvati 7 cuccioli e 5 gattini abbandonati: il Comune apre alle adozioni

Negli ultimi giorni, il territorio di Sant’Arsenio è stato teatro di un importante intervento di soccorso a favore degli animali. La Polizia Municipale, durante le consuete attività di controllo e monitoraggio delle varie zone del comune, ha rinvenuto e tratto in salvo un totale di 12 esemplari lasciati in stato di abbandono. Nello specifico, gli agenti hanno recuperato 7 cuccioli di cane e 5 gattini.

L’operazione riflette l’impegno costante delle autorità locali nel contrastare il fenomeno del randagismo e dell’abbandono, garantendo una risposta immediata per la sicurezza e la salute degli animali ritrovati in condizioni di vulnerabilità.

Il trasferimento presso la struttura “Oasi Felix”

Subito dopo il ritrovamento, gli animali sono stati messi in sicurezza per ricevere le prime cure necessarie. Per garantire loro l’assistenza adeguata e il monitoraggio veterinario del caso, il Comune ha disposto l’affidamento dei cuccioli e dei gattini al canile convenzionato “Oasi Felix” situato a Polla.

Presso questa struttura, gli esemplari potranno beneficiare di un ambiente protetto e delle cure essenziali, in attesa di una sistemazione definitiva che possa garantire loro una vita dignitosa.

Appello alla cittadinanza per le adozioni

L’Amministrazione Comunale, attraverso la nota ufficiale firmata dal Sindaco Dott. Donato Pica, ha colto l’occasione per sensibilizzare la cittadinanza e aprire le porte a possibili percorsi di adozione. Chiunque sia interessato a offrire una casa a uno dei cuccioli o dei gattini recuperati può ora manifestare la propria disponibilità.

Nel comunicato viene infatti specificato quanto segue: “Qualora ci siano persone o famiglie interessate all’adozione, potranno rivolgersi alla stessa Polizia Municipale”. Il contatto diretto con il comando locale permetterà agli aspiranti proprietari di ricevere tutte le informazioni necessarie sulle procedure da seguire per accogliere i piccoli animali nel proprio nucleo familiare.