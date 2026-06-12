Vallo della Lucania: ultimati i lavori al terreno di gioco del “Morra”

Importanti novità arrivano dall’amministrazione comunale di Vallo della Lucania. Il terreno di gioco dell’impianto sportivo “Giovanni Morra”, è ormai terminato. A dirlo sono i consiglieri di maggioranza Antonio Bruno e Vincenzo Puglia, che in questi mesi hanno seguito il monitoraggio dei lavori con costanza.

“Da adesso, sarà possibile giocare la Serie D, anche a Vallo della Lucania”, afferma il capogruppo di maggioranza Bruno. “Sono state montate le panchine, le porte e a breve daremo luce al Morra”, continua. Si avvicina, quindi, la data di consegna dell’impianto sportivo, non solo per la squadra rossoblù, la Gelbison, ma per l’intera comunità. “Il Morra torna a vivere e non vediamo l’ora di consegnarlo al Presidente Maurizio Puglisi”, ha aggiunto Puglia.

I prossimi step

Per quanto riguarda i lavori del secondo lotto, Bruno assicura che questi verranno effettuati sin da subito, ma che non intralceranno con le partite di campionato.