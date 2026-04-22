Cronaca

Salerno, minaccia un conoscente con liquido infiammabile per un debito: arrestato

Fermato a Salerno dai Carabinieri N.M: avrebbe minacciato di morte un conoscente con una bottiglia incendiaria per un vecchio debito

Comunicato Stampa
Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno tratto in arresto, lo scorso 21 aprile, N.M. L’uomo è accusato di tentata estorsione ai danni di un conoscente.

La dinamica dei fatti

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, M. avrebbe messo in atto un tentativo di recupero crediti dai toni violenti. Nello specifico, avrebbe minacciato di morte la vittima utilizzando una bottiglia contenente liquido infiammabile, pretendendo con forza la restituzione di un pregresso debito.

L’intervento delle Forze dell’Ordine

La situazione di pericolo ha richiesto l’intervento immediato dei militari. Stando a quanto riportato, le intimidazioni non si sarebbero fermate neanche davanti alle divise: l’indagato avrebbe infatti reiterato le minacce anche in presenza dei Carabinieri intervenuti sul posto, che hanno quindi proceduto all’arresto in flagranza.

Sempre nella giornata di ieri, Agenti della Polizia di Stato hanno denunciato due parcheggiatori abusivi per violazione del Daspo urbano.

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