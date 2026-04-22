Agropoli non si ferma, la solidarietà va oltre il corteo: donata acqua alle case famiglia

Non si è fermato al giorno della manifestazione lo spirito solidale che ha animato il corteo pro-ospedale tenutosi ad Agropoli lo scorso 19 aprile. A dimostrarlo è il gesto concreto di Francesco Voso (Automec92), che ha deciso di donare l’acqua avanzata durante l’evento alle case famiglia del territorio.

Un’iniziativa semplice ma significativa, che trasforma un’eccedenza in un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno, evitando sprechi e rafforzando il senso di comunità.

La rete della generosità locale

L’acqua era stata originariamente messa a disposizione grazie alla generosità di alcune attività locali che avevano contribuito alla buona riuscita della manifestazione:

Decò ed MD di Carmelo Infante;

ed di Carmelo Infante; Conad di Gerardo Donnarumma;

di Gerardo Donnarumma; Sole 365 di Maurizio Puglisi;

Grazie all’impegno di Francesco Voso, le ballette d’acqua hanno trovato una nuova destinazione, arrivando a sostegno delle realtà sociali locali. Un piccolo grande esempio di come, anche dopo un evento importante, si possa continuare a fare la differenza con gesti concreti di solidarietà.