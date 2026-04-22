Viabilità in Cilento, Anas potenzia le misure per i ponti di primavera e l’estate: ecco i dettagli

Come di consueto in prossimità dei ponti di primavera ed in vista del periodo estivo, Anas è impegnata nel potenziamento di misure volte ad agevolare la circolazione stradale, in particolare in corrispondenza delle arterie interessate dai maggiori flussi di traffico.

Tra queste, spiccano quelle dell’area cilentana, tra le quali la SS517VAR “Bussentina” e la SS18 “Tirrena Inferiore”, in particolare in corrispondenza dei principali cantieri (ove vige il senso unico alternato) per attività di manutenzione sulle opere d’arte come ponti e viadotti.

SS517VAR “Bussentina”: il calendario dei presidi

Sulla statale 517VAR “Bussentina” – in corrispondenza del cantiere attivo per lavori sul viadotto ‘Santolia’ – Anas ha concordato con il competente Comune di Caselle in Pittari e con le Forze dell’Ordine Locali una calendarizzazione relativa alla presenza del personale su strada.

Il presidio sarà attivo nelle fasce orarie di maggiore traffico nei seguenti giorni:

25 e 26 aprile ;

; 1 e 3 maggio ;

; 30 maggio, 1 e 2 giugno ;

; Tutti i fine settimana di luglio e agosto (dal venerdì sera alla domenica);

(dal venerdì sera alla domenica); Focus particolare nelle date del 14, 15 e 16 agosto.

SS18 “Tirrena Inferiore”: gestione del traffico a Ispani

Anche in corrispondenza del senso unico alternato attivo per i lavori sul ponte ‘Soranna’ sulla 18 “Tirrena Inferiore” a Ispani, è previsto il potenziamento del personale.

Si ricorda che, sebbene Anas detenga la Direzione Lavori, l’intervento è in capo al Comune competente. Il personale sarà presente per la gestione della circolazione nei giorni feriali ed estivi e negli orari caratterizzati dai maggiori volumi di transito.

SS18VAR “Cilentana”: aggiornamenti sul tratto di Massicelle

Infine, Anas precisa che in occasione della esecuzione dell’intervento di ripristino del corpo stradale sulla SS18VAR “Cilentana”, in località Massicelle a Montano Antilia, non verrà attivata alcuna chiusura totale della tratta stradale.

Le attività, il cui avvio è fissato nel corso del mese di maggio, si svolgeranno con la medesima configurazione stradale attuale:

Restringimento della carreggiata. Istituzione del senso unico alternato.

Le attività complessive sono finalizzate al potenziamento degli standard di sicurezza e di percorribilità di viabilità strategiche, quali quelle situate nella provincia di Salerno.