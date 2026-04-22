“Un abbraccio per la vita”: a Moio parte il progetto di rete contro la violenza di genere

Prenderà ufficialmente il via il prossimo 24 aprile alle ore 18:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Moio, il progetto “Un abbraccio per la vita – Insieme per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere”. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Sportello Rosa APS, da anni impegnata sul territorio nel supporto e nella tutela delle vittime di violenza.

L’iniziativa nasce dall’esperienza maturata sul campo e dalla crescente necessità di rafforzare azioni concrete di prevenzione, sensibilizzazione e sostegno. In un contesto sociale che richiede attenzione e responsabilità condivisa, il progetto mira a costruire una rete solida tra istituzioni, associazioni e realtà imprenditoriali, affinché nessuno venga lasciato solo.

Sinergia istituzionale e la prima “Cassetta Rossa”

Durante il primo appuntamento sarà siglata un’importante unione di intenti tra i soggetti coinvolti, con l’obiettivo di vigilare attivamente sui territori e contrastare ogni forma di violenza. Nel corso dell’incontro si procederà inoltre alla consegna del melograno, simbolo di rinascita e solidarietà, e all’inaugurazione della prima “cassetta rossa”.

Quest’ultima rappresenta uno strumento anonimo attraverso cui chiedere aiuto, segnalare violenze di genere e altre forme di discriminazione, bullismo, cyberbullismo, body shaming e cybershaming, o lasciare messaggi in supporto delle vittime che stanno affrontando momenti di paura e difficoltà.

Un modello per i 37 Comuni del Piano di Zona S8

L’iniziativa rappresenta il primo tassello di un’azione più ampia: lo stesso percorso sarà infatti realizzato anche negli altri 36 Comuni afferenti al Piano di Zona S8, con l’obiettivo di fare rete e costruire un fronte comune contro la violenza di genere, rafforzando la presenza di presidi concreti e diffusi su tutto il territorio.

Tra le azioni previste dal progetto figurano:

Campagne informative e percorsi educativi nelle scuole;

Eventi pubblici e interventi diretti a favore delle vittime;

Promozione di una cultura del rispetto, della parità e della consapevolezza.

Il sostegno del mondo imprenditoriale

Un contributo significativo alla realizzazione dell’iniziativa arriva dall’Agenzia di Assicurazioni Greco & Stifano di Vallo della Lucania, insieme a Reale Mutua, che ha scelto di sostenere il progetto condividendone profondamente i valori. Da sempre, infatti, le persone che operano all’interno dell’agenzia sono impegnate in prima linea nel contrasto e nella sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, dimostrando una concreta attenzione verso il benessere della comunità.

L’incontro del 24 aprile rappresenta solo il primo passo di un percorso strutturato e condiviso, volto a creare una rete territoriale sempre più forte, capace di offrire ascolto, supporto e protezione.

Il coinvolgimento dei giovani e la “Panchina delle Emozioni”

In occasione della presentazione del progetto, si è ritenuto fondamentale coinvolgere attivamente i giovani. La scuola, infatti, collabora da tempo con l’Associazione Sportello Rosa in attività di sensibilizzazione; per questo motivo, si è scelto di installare la “Panchina delle Emozioni”.

L’iniziativa nasce da un precedente incontro svolto nel Comune di Moio e rappresenta uno spazio simbolico e partecipato: saranno proprio i ragazzi a renderla unica, attraverso disegni e contributi grafici che raccontano emozioni, vissuti e valori in cui si riconoscono.