Cristian Marra in Nazionale: il portiere della Battipagliese convocato per gli Europei Under 21

Il talento di Cristian Marra travalica i confini del calcio sull’erba per approdare sulla sabbia internazionale. L’estremo difensore della Battipagliese è stato ufficialmente inserito nella lista dei convocati dell’Italia Under 20 di Beach Soccer. Un traguardo prestigioso che vedrà il giovane atleta impegnato nei prossimi Europei di categoria, in programma a Viareggio dal 23 al 26 aprile.

La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dal club bianconero, attualmente stabilmente tra le zone alte della classifica come terza forza del campionato di Eccellenza. La società ha voluto manifestare pubblicamente la propria vicinanza al calciatore con un sincero augurio: “In bocca al lupo, Cristian”.

Il percorso agonistico e la scalata del classe 2006

Nonostante la giovanissima età, il profilo di Marra, nato nel 2006, vanta già un curriculum di tutto rispetto tra i dilettanti e le categorie nazionali. La sua crescita tecnica ha avuto inizio nel settore giovanile della Puteolana 1909, tappa fondamentale per la sua formazione calcistica. Da lì, il portiere ha saputo bruciare le tappe, collezionando esperienze formative in contesti competitivi.

Prima di arrivare alla Battipagliese, Marra ha difeso i pali del Termoli in Serie D e della Sessana in Eccellenza. Nella prima parte della stagione corrente, l’atleta ha militato tra le fila della Boys Caivanese, confermando le sue doti nel massimo campionato regionale prima del trasferimento di dicembre a Battipaglia.

L’appuntamento europeo a Viareggio

La convocazione in maglia azzurra rappresenta il coronamento di un percorso di crescita costante. Gli Europei Under 20 di Beach Soccer costituiscono una vetrina di altissimo livello per Marra, che avrà l’opportunità di confrontarsi con i migliori talenti continentali della disciplina. L’evento in Toscana metterà alla prova la reattività e le abilità tecniche dell’estremo difensore, elementi che hanno già convinto lo staff della Nazionale a puntare su di lui per la spedizione di Viareggio.