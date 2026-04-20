Capaccio Paestum, energia e finanza: la svolta con E – Motion Expo Green

La seconda giornata di E-Motion Expo Green, ospitata presso il NEXT – Ex Tabacchificio Cafasso a Capaccio Paestum, confermandosi come uno degli appuntamenti di riferimento nel Centro-Sud Italia per il tema della sostenibilità, si è aperta sabato scorso con un convegno mattutino focalizzato su strumenti concreti per accompagnare la transizione energetica.

I protagonisti

Tra i protagonisti anche la BIAE, intervenuta con Ernesto Chiorazzi, che ha approfondito il tema del ruolo della finanza sostenibile, dall’agrivoltaico al project finance, sottolineando l’importanza di modelli innovativi capaci di sostenere imprese e territori nel percorso di decarbonizzazione. Spazio anche agli aspetti più tecnici e progettuali, con gli interventi dell’ingegner Antonio Bottone e dell’architetto Carmelina Pietrafesa di E-Way Finance S.p.A., che hanno illustrato le opportunità dell’agrofotovoltaico come strumento per coniugare produzione energetica, tutela del territorio e sviluppo agricolo.

Presente tra gli espositori anche Eway. Il titolare, Domenico Cerruti, ha evidenziato il valore della manifestazione: “La tre giorni si è confermata un momento fondamentale di confronto tra aziende, istituzioni e professionisti del settore. Abbiamo riscontrato grande interesse verso le soluzioni di mobilità elettrica e sostenibile: un segnale chiaro che il mercato sta evolvendo rapidamente. Eventi come questo aiutano a creare connessioni e a sviluppare nuove opportunità concrete per il territorio.”

Una piattaforma di dialogo e crescita

La seconda giornata ha dunque rafforzato il ruolo di E-Motion Expo Green come piattaforma di dialogo e crescita, mettendo in evidenza come la transizione energetica passi non solo dall’innovazione tecnologica, ma anche da strumenti finanziari adeguati e da una progettazione integrata tra energia, ambiente e sviluppo economico.