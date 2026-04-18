Attualità

Capaccio Paestum: al Next il Salone della Transizione Energetica con tante novità

Uno spazio di dialogo tra mondo produttivo, istituzioni, università e sistema finanziario, favorendo nuove opportunità di crescita per il territorio e per il Sud Italia

Alessandra Pazzanese

E’ stato inaugurato ieri, presso il Next, Ex Tabacchificio di CCapaccio Paestum “E-Motion Expo Green il Salone Professionale della Transizione Energetica che durerà fino a domani, domenica 19 aprile. L’obiettivo, ha spiegato Massimo Pellegrino, CEO & Founder,organizzatore dell’evento, è quello di “creare nel Sud Italia un luogo di incontro tra imprese, istituzioni, università, banche, assicurazioni, professionisti e cittadini sui temi dell’energia sostenibile, della mobilità elettrica e dell’innovazione tecnologica”.

Una tre giorni per approfondire le tematiche relative alla transizione energetica

Tre giornate dedicate all’approfondimento di tutte le tematiche relative alla transizione energetica. Un’occasione per conoscere e toccare con mano i diversi aspetti coinvolti, dai veicoli a zero emissioni, all’energia rinnovabile, passando per ricarica, agrivoltaico e smart mobility.

L’evento sta offrendo anche tanti momenti di confronto tra istituzioni, imprese, istituti bancari, società di assicurazioni, operatori del settore energetico e mondo accademico. L’Università di Salerno è infatti co-organizzatore scientifico dell’evento. La transizione porta con sé diverse sfide e l’obiettivo dell’E-Motion Expo Green è quello di mostrarle ai visitatori e professionisti. L’iniziativa ha ambizioni nazionali, ma guarda con particolare attenzione al coinvolgimento delle realtà del Sud Italia.

Uno spazio di dialogo tra mondo produttivo, istituzioni, università e sistema finanziario, favorendo nuove opportunità di crescita per il territorio e per il Sud Italia. Ai microfoni di InfoCilento a sottolineare l’importanza e gli scopi dell’iniziativa l’organizzatore, Pellegrino, l’imprenditore Domenico Cerruti che ha parlato del lavoro di realtà come E-Way Finance specializzati nello sviluppo di autorizzazioni e impianti di energie rinnovabili, Cerruti ha spiegato anche l’importanza della BIAE (Banca Italiana per l’Ambiente e per l’Energia) e degli istituti bancari per favorire la transizione energetica. A mettere in luce gli aspetti più rilevanti della transizione energetica gli ingegneri Maddalena Gargione, Projec Manager Settore Eolico di Eway Finance e Alessio Zambrano, Responsabile Tecnico Settore Eolico di E-Way Finance.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.