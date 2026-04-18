Capaccio Paestum: al Next il Salone della Transizione Energetica con tante novità

E’ stato inaugurato ieri, presso il Next, Ex Tabacchificio di CCapaccio Paestum “E-Motion Expo Green“ il Salone Professionale della Transizione Energetica che durerà fino a domani, domenica 19 aprile. L’obiettivo, ha spiegato Massimo Pellegrino, CEO & Founder,organizzatore dell’evento, è quello di “creare nel Sud Italia un luogo di incontro tra imprese, istituzioni, università, banche, assicurazioni, professionisti e cittadini sui temi dell’energia sostenibile, della mobilità elettrica e dell’innovazione tecnologica”.

Una tre giorni per approfondire le tematiche relative alla transizione energetica

Tre giornate dedicate all’approfondimento di tutte le tematiche relative alla transizione energetica. Un’occasione per conoscere e toccare con mano i diversi aspetti coinvolti, dai veicoli a zero emissioni, all’energia rinnovabile, passando per ricarica, agrivoltaico e smart mobility.

L’evento sta offrendo anche tanti momenti di confronto tra istituzioni, imprese, istituti bancari, società di assicurazioni, operatori del settore energetico e mondo accademico. L’Università di Salerno è infatti co-organizzatore scientifico dell’evento. La transizione porta con sé diverse sfide e l’obiettivo dell’E-Motion Expo Green è quello di mostrarle ai visitatori e professionisti. L’iniziativa ha ambizioni nazionali, ma guarda con particolare attenzione al coinvolgimento delle realtà del Sud Italia.

Uno spazio di dialogo tra mondo produttivo, istituzioni, università e sistema finanziario, favorendo nuove opportunità di crescita per il territorio e per il Sud Italia. Ai microfoni di InfoCilento a sottolineare l’importanza e gli scopi dell’iniziativa l’organizzatore, Pellegrino, l’imprenditore Domenico Cerruti che ha parlato del lavoro di realtà come E-Way Finance specializzati nello sviluppo di autorizzazioni e impianti di energie rinnovabili, Cerruti ha spiegato anche l’importanza della BIAE (Banca Italiana per l’Ambiente e per l’Energia) e degli istituti bancari per favorire la transizione energetica. A mettere in luce gli aspetti più rilevanti della transizione energetica gli ingegneri Maddalena Gargione, Projec Manager Settore Eolico di Eway Finance e Alessio Zambrano, Responsabile Tecnico Settore Eolico di E-Way Finance.