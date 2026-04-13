Sostenibilità al centro di E-Motion Expo Green: tutto pronto per l’evento a Capaccio

Un evento nato per offrire risposte concrete a cittadini e imprese in merito all’aumento dei costi energetici e alla necessità di sostenibilità, visto anche il periodo di grande instabilità internazionale. È tutto pronto per E-motion Expo green, l’importante appuntamento, tra i più grandi in Italia, che si terrà dal 17 al 19 aprile presso l’ex tabacchificio di Capaccio Paestum.

Gli obiettivi

Gli obiettivi sono quelli di favorire uno sviluppo economico territoriale partendo da un’educazioen energetica. Con un focus anche su nuove opportunità lavorative e accesso facilitato a strumenti finanziari. Per questo, tra i protagonisti, ci sono cittadini ma anche imprese, istituzioni e sistema finanziario. Tra i collaboratori anche l’Università di Salerno, con convegni scientifici e tecnici.