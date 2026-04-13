Attualità

Sostenibilità al centro di E-Motion Expo Green: tutto pronto per l’evento a Capaccio

Un evento nato per offrire risposte concrete a cittadini e imprese in merito all'aumento dei costi energetici e alla necessità di sostenibilità

Federica Inverso

Un evento nato per offrire risposte concrete a cittadini e imprese in merito all’aumento dei costi energetici e alla necessità di sostenibilità, visto anche il periodo di grande instabilità internazionale. È tutto pronto per E-motion Expo green, l’importante appuntamento, tra i più grandi in Italia, che si terrà dal 17 al 19 aprile presso l’ex tabacchificio di Capaccio Paestum.

Gli obiettivi

Gli obiettivi sono quelli di favorire uno sviluppo economico territoriale partendo da un’educazioen energetica. Con un focus anche su nuove opportunità lavorative e accesso facilitato a strumenti finanziari. Per questo, tra i protagonisti, ci sono cittadini ma anche imprese, istituzioni e sistema finanziario. Tra i collaboratori anche l’Università di Salerno, con convegni scientifici e tecnici.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.