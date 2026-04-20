Amministrative 2026: Scatta il countdown per la presentazione delle liste. De Luca ci riprova a Salerno

Quella che si apre oggi è una settimana decisiva per le Elezioni Amministrative 2026. Il cronoprogramma elettorale entra nel vivo: entro le ore 12:00 di sabato 25 aprile, infatti, dovranno essere consegnate ufficialmente le candidature a sindaco insieme alle rispettive liste a supporto. Si preannunciano ore di intense trattative politiche per chiudere gli schieramenti prima della scadenza definitiva.

Il ritorno di Vincenzo De Luca e la sfida a Salerno

Gli occhi degli osservatori politici sono puntati principalmente su Salerno. Dopo la conclusione dell’esperienza alla guida della Regione Campania, Vincenzo De Luca è pronto a scendere nuovamente in campo per tornare a ricoprire la carica di primo cittadino nel capoluogo. Una mossa che sposta inevitabilmente gli equilibri politici regionali e nazionali sulla città d’Arechi.

Al voto 12 comuni dell’area sud: i nomi

Spostando lo sguardo nell’area sud della provincia, saranno 12 i comuni chiamati alle urne nella tornata di maggio. Per dieci di questi, il voto arriva per la naturale scadenza del mandato amministrativo. Si tratta di:

Celle di Bulgheria, Casal Velino, Laurino, Lustra;

Pertosa, Polla, Postiglione;

San Giovanni a Piro, Sassano e Sicignano degli Alburni.

Questi centri avrebbero dovuto votare già nei mesi scorsi, ma il mandato delle amministrazioni era stato prorogato a causa delle consultazioni di settembre 2020, avvenute in piena emergenza Covid.

Le eccezioni: Laurito e Campagna

Ai dieci comuni sopra citati si affiancano due situazioni particolari. A Laurito si torna al voto dopo le dimissioni del sindaco Vincenzo Speranza, presentate per permettere la sua candidatura alle scorse elezioni regionali. A Campagna, invece, i cittadini sono chiamati alle urne anticipatamente dopo la sfiducia incassata dal sindaco Biagio Luongo.

Si voterà nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio. Secondo quanto stabilito dal Consiglio dei Ministri (Cdm), per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti è previsto il turno di ballottaggio qualora nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta (50%+1 dei voti). L’eventuale secondo turno di votazione si terrà il 7 e l’8 giugno.