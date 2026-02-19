Elezioni comunali 2026: c’è la data

Si vota i prossimi 24 e 25 maggio. Il ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha informato il Consiglio dei ministri delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 626 comuni delle regioni a statuto ordinario.

I comuni al voto nel 2026, focus su Salerno

In Italia si vota in 15 capoluoghi e tra loro c’è Salerno, su cui sono accesi tutti i riflettori soprattutto per la caratura del candidato, Vincenzo De Luca, dopo gli anni alla guida della regione Campania.

Nel comprensorio salernitano alle urne anche Angri, Campagna, Casal Velino, Cava dei Tirreni Celle di Bulgheria, Laurino, Laurito, Laviano, Lustra, Maiori, Pagani, Pertosa, Polla, Positano e Postiglione, San Giovanni a Piro, San Valentino Torio, Sicignano degli Alburni e Valva. Quest’ultimo, insieme a Salerno, Campagna, Laviano e Laurito, andrà al voto per lo scioglimento del consiglio.

Il ballottaggio

Per i comuni con più di 15mila abitanti è previsto un turno di ballottaggio qualora uno dei candidati con la sua lista non raggiunga il 50%+1 dei voti. L’eventuale secondo turno avrà luogo il 7 e l’8 giugno. È quanto si legge nel comunicato finale del Cdm.