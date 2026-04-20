Il Golfo di Policastro brilla ad Altamura: pioggia di medaglie per la Seishin Karate Do

Domenica 19 aprile ad Altamura (BA) si è tenuto il 5° trofeo “Karate ni sente nashi”, una prestigiosa gara di karate tradizionale della Japan Karate Association dedicata al tema della non violenza. L’evento ha visto una numerosa partecipazione da tutto il Sud Italia, confermandosi un appuntamento centrale per le arti marziali nel Mezzogiorno.

Il successo della Seishin Karate Do

Tra i protagonisti della giornata spiccano i giovani atleti della A.S.D. Seishin Karate Do di Policastro Bussentino, che hanno brillato con risultati di altissimo livello. La competizione, articolata nelle specialità di Kata (forma) e Kumite (combattimento), ha messo in luce il talento e la preparazione tecnica della scuola campana.

Tutti i podi degli atleti del Golfo

I giovani karateka hanno tenuto alto il nome del Golfo di Policastro conquistando numerosi piazzamenti:

Categoria Ragazzi (Cinture Gialle): * Bruno Nicola: 3° posto Kata

* Bruno Nicola: 3° posto Kata Categoria Bambini (Cinture Arancio): * Curcio Antonio: 1° posto Kata, 1° posto Kumite

* Curcio Antonio: 1° posto Kata, 1° posto Kumite Categoria Ragazzi (Cinture Arancio): * Tancredi Alessandro: 3° posto Kumite Giannattasio Flores Flavio: 3° posto Kata, 1° posto Kumite

* Tancredi Alessandro: 3° posto Kumite Categoria Ragazzi (Cinture Verdi): * Brandi Domenico: 1° posto Kumite, 3° posto Kata Vita Marco: 2° posto Kata, 3° posto Kumite

* Brandi Domenico: 1° posto Kumite, 3° posto Kata Categoria Esordienti (Cinture Verdi): * Perazzo Giocondo: 1° posto Kata, 2° posto Kumite

* Perazzo Giocondo: 1° posto Kata, 2° posto Kumite Categoria Ragazzi (Cinture Blu): * Giudice Alex: 1° posto Kumite, 3° posto Kata Brandi Cristiano: 2° posto Kata, 3° posto Kumite

* Giudice Alex: 1° posto Kumite, 3° posto Kata Categoria Esordienti (Cinture Blu): * Giudice Antonio: 1° posto Kumite, 2° posto Kata

* Giudice Antonio: 1° posto Kumite, 2° posto Kata Categoria Cadetti (Cinture Blu): * Di Bello Cristian: 1° posto Kumite, 1° posto Kata

* Di Bello Cristian: 1° posto Kumite, 1° posto Kata Categoria Esordienti (Cinture Nere): * Maiorano Vincenzo: 3° posto Kata, 3° posto Kumite

* Maiorano Vincenzo: 3° posto Kata, 3° posto Kumite Categoria Cadetti (Cinture Nere): * Brandi Pietro: 2° posto Kumite Gerundo Ugo: 3° posto Kata

* Brandi Pietro: 2° posto Kumite

La soddisfazione del Maestro Umberto Polito

Il Responsabile Tecnico della scuola Seishin Karate Do, Umberto Polito, ha espresso grande soddisfazione per i traguardi raggiunti. Polito ha voluto sottolineare la costante crescita dei giovani atleti del Golfo di Policastro, evidenziando come i successi vadano oltre il semplice dato sportivo: i ragazzi stanno maturando importanti prestazioni e, gara dopo gara, acquisiscono sempre maggiore esperienza e fiducia nei propri mezzi.