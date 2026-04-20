A Torraca il primo Memorial “Gente di Mare”

Si è tenuto domenica mattina presso la piscina comunale di Torraca il primo Memorial “Gente di Mare” che ha chiamato a raccolta oltre 100 atleti provenienti dalla piscina di Torraca, di Casal Velino e dalla Poseidon di Lauria.

Una giornata all’insegna dello sport

Una domenica all’insegna dello sport che ha visto i diversi atleti sfidarsi nelle categorie Esordienti baby, Esordienti B, Esordienti A, Ragazzi e Juniores. “È una giornata bellissima e importantissima, anche perché risolleva un po’ le sorti di questa struttura – ha affermato il Sindaco di Torraca Francesco Bianco – Non posso fare altro anche che ringraziare i gestori che hanno organizzato in maniera impeccabile questo evento e ringrazio anche le piscine comunali di di Lauria e di Casal Velino che hanno partecipato a questa bellissima iniziativa. Queste sono giornate che valorizzano lo sport ma rappresentano anche un importante momento di aggregazione e di crescita per tutti. Spero che sicuramente negli anni a venire ci saranno più occasioni come queste e ringrazio ancora Vincenzo Ferraro che gestisce questa piscina con tanto impegno, passione, perché è riuscito a portare avanti quest’anno un’attività e sicuramente tutto questo non è facile. L’anno prossimo sono sicuro che ci sarà un incremento delle presenze e la piscina decollerà con più attività molti più iscritti”.

Soddisfatto dei risultati ottenuti è apparso anche Vincenzo Ferraro, gestore dell’impianto e organizzatore del Memorial. “Abbiamo raggiunto un ottimo risultato vista anche la presenza d tantissimi atleti, circa 100 – ha affermato Ferraro – Siamo riusciti a stringere una fratellanza con le piscine di Lauria e di Casal Velino che oggi sono qui presenti e che ci daranno supporto anche in futuro. Noi continuiamo a lavorare con tanto impegno e con il massimo delle nostre forze”.