Sicurezza a Salerno: pugno duro contro l’abusivismo e nuove misure di sorveglianza

La Questura di Salerno prosegue con continuità l’attività di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione ai fenomeni di abusivismo commerciale, parcheggiatori abusivi e truffe ai danni delle fasce più vulnerabili della popolazione.

In tale ambito, sono stati predisposti servizi mirati nelle aree maggiormente interessate, anche attraverso dispositivi ad alto impatto e l’impiego coordinato di personale della Polizia di Stato. L’operazione si è svolta in sinergia con le altre Forze di polizia, secondo le determinazioni condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Francesco Esposito.

I numeri dell’operazione: sanzioni e provvedimenti

Nel corso delle attività sono stati conseguiti i seguenti risultati operativi:

244 sanzioni amministrative elevate;

sanzioni amministrative elevate; 27 provvedimenti adottati nei confronti di soggetti dediti ad attività abusive;

provvedimenti adottati nei confronti di soggetti dediti ad attività abusive; 4 soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale.

Il ruolo della Sorveglianza Speciale nel contrasto all’illegalità

Con riferimento a quest’ultimo dato, si evidenzia come la misura della sorveglianza speciale rappresenti uno strumento di prevenzione particolarmente incisivo. Essa viene applicata nei confronti di individui ritenuti socialmente pericolosi, spesso già noti alle Forze di polizia per reiterate condotte illecite.

I soggetti interessati sono destinatari di specifiche prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria, quali l’obbligo di dimora, il divieto di frequentare determinati luoghi o persone, nonché limitazioni negli orari di uscita. L’applicazione di tale misura consente un controllo più stringente del territorio e un’efficace azione di contrasto nei confronti delle forme di illegalità diffusa.

Protezione delle fasce deboli e prevenzione truffe

Particolare attenzione è stata rivolta alla prevenzione delle truffe, mediante incontri informativi, iniziative di sensibilizzazione e attività di prossimità rivolte alla cittadinanza, con specifico riguardo alle persone anziane.

I servizi di controllo del territorio sono costantemente monitorati e rimodulati in relazione all’andamento dei fenomeni e alle esigenze operative, al fine di assicurare una presenza efficace e capillare.

Appello alla cittadinanza e collaborazione attiva

Si rinnova l’invito alla cittadinanza a collaborare attivamente, segnalando tempestivamente situazioni sospette o episodi di illegalità, in particolare la presenza di parcheggiatori abusivi. È possibile contattare il Numero Unico di Emergenza 112 ovvero utilizzare l’applicazione YouPol della Polizia di Stato.

La Questura assicura che l’azione di contrasto ai fenomeni di illegalità proseguirà con determinazione, a tutela della sicurezza pubblica e nel rispetto delle competenze istituzionali.