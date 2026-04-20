Furto all’Anagrafe di Battipaglia: ufficio sventrato per pochi spiccioli

Alle prime luci dell’alba di oggi, una banda di ignoti ha assaltato la sede dell’Ufficio Anagrafe di via Plava. Dopo aver divelto una finestra esterna, i ladri hanno praticato un vistoso foro in una parete di cartongesso per guadagnare l’accesso ai locali interni. Lo scenario apparso agli operatori questa mattina era caratterizzato da detriti e infissi pesantemente danneggiati, segni inequivocabili della violenza utilizzata per violare il perimetro del palazzo istituzionale.

Bottino esiguo ma danni alla struttura

Nonostante tutto, il valore economico del furto appare quasi simbolico. L’obiettivo primario della banda si è rivelato essere il distributore automatico situato all’interno dell’ufficio: la gettoniera è stata forzata per sottrarre i pochi spiccioli contenuti all’interno. Fortunatamente, i riscontri iniziali confermano che non sono stati trafugati documenti d’identità, atti amministrativi o faldoni, preservando così l’integrità dei dati sensibili della cittadinanza e scongiurando ripercussioni burocratiche più gravi.

Escalation di microcriminalità e indagini in corso

L’episodio di via Plava non è un caso isolato, ma si inserisce in una scia di eventi che preoccupa l’Ente, già recentemente colpito da un’offensiva informatica. Sul luogo del furto sono intervenute prontamente le forze dell’ordine per avviare l’attività investigativa e procedere con i rilievi tecnici. Gli inquirenti stanno attualmente analizzando le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza urbana e del palazzo per tracciare il percorso dei malviventi e risalire alla loro identità.