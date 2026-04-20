A Sapri la conferenza programmatica del PSI

Turismo, ambiente, sanità e lavoro sono stati i temi al centro della conferenza programmatica del PSI che si è tenuta lo scorso sabato nella città di Sapri e che ha chiamato a raccolta diversi rappresentanti istituzionali del PSI, amministratori e cittadini.

Un momento di confronto su temi decisivi per il territorio

Al centro del dibattito l’analisi di diverse tematiche fondamentali per lo sviluppo del Golfo di Policastro e del Basso Cilento e che inequivocabilmente sono al centro dell’agenda politica del Partito Socialista. Un momento di confronto su temi decisivi per il territorio che ha visto l’alternarsi di diversi esponenti del Partito Socialista presenti sul territorio: Gianfrancesco Caputo Coordinatore PSI Golfo di Policastro, Antonio Pisani PSI Sapri, Rosanna Pecorelli Consigliera comunale Sapri, Elio Guadagno consigliere provinciale PSI, Manuel Borrelli Sindaco del comune di Vibonati, Teodora Vallone Vicesindaco del comune di Morigerati, Fabrizio Valioni Consigliere comunale Casaletto Spartano e Pasquale Sorrentino Vicesindaco del comune di San Giovanni a Piro che ha dato il via all’importante giornata.

A chiudere i lavori della conferenza programmatica sono stati il Consigliere Regionale Andrea Volpe e il Segretario Nazionale del PSI Enzo Maraio, in videocollegamento. A portare i saluti all’assemblea anche Geppino Parente, Sindaco del Comune di Bellosguardo e candidato del centrosinistra alla presidenza nelle prossime elezioni provinciali.