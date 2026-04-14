Verso le elezioni provinciali: il centrosinistra ufficializza Geppino Parente

Il panorama politico salernitano definisce i propri assetti in vista delle prossime scadenze elettorali. Nella mattinata di oggi è stata ufficializzata la candidatura alla Presidenza della Provincia di Salerno di Geppino Parente, sostenuto con convinzione dal Partito Democratico e dall’intera coalizione di centrosinistra. Una mossa che punta sulla continuità amministrativa e sulla solidità dell’esperienza maturata sul campo.

Un profilo di esperienza tra territorio e istituzioni

La designazione di Geppino Parente, attuale Sindaco di Bellosguardo, viene descritta come il naturale riconoscimento per un amministratore che ha saputo distinguersi per un elevato profilo umano, politico e amministrativo. Nel corso della sua carriera, Parente ha ricoperto numerosi incarichi pubblici, affrontando le sfide istituzionali con un profondo senso di responsabilità. La sua figura è ampiamente apprezzata per doti quali la competenza, la passione e la tenacia, qualità che gli hanno permesso di raggiungere risultati tangibili a favore della collettività.

Gli obiettivi della coalizione progressista

L’obiettivo dichiarato della segreteria provinciale del Partito Democratico è quello di consolidare e confermare la guida progressista di Palazzo Sant’Agostino. La sfida elettorale si inserisce in un contesto di pianificazione strategica volto a dare seguito ai tanti progetti in corso, ritenuti pilastri fondamentali per la vita dei cittadini e per lo sviluppo dei territori salernitani.

In una nota ufficiale, la segreteria del PD ha ribadito la volontà di proseguire lungo il solco tracciato:

“Lavoreremo per confermare la guida progressista della Provincia di Salerno, per continuare a portare avanti i tanti progetti in corso, fondamentali per la vita dei nostri cittadini e dei nostri territori”.

Parente sfiderà il candidato del centro-destra, il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti.