Politica

Verso le elezioni provinciali: il centrosinistra ufficializza Geppino Parente

Ufficializzata la candidatura di Geppino Parente alla Presidenza della Provincia di Salerno. Il Sindaco di Bellosguardo guida la coalizione di centrosinistra

Redazione Infocilento
Geppino Parente

Il panorama politico salernitano definisce i propri assetti in vista delle prossime scadenze elettorali. Nella mattinata di oggi è stata ufficializzata la candidatura alla Presidenza della Provincia di Salerno di Geppino Parente, sostenuto con convinzione dal Partito Democratico e dall’intera coalizione di centrosinistra. Una mossa che punta sulla continuità amministrativa e sulla solidità dell’esperienza maturata sul campo.

Un profilo di esperienza tra territorio e istituzioni

La designazione di Geppino Parente, attuale Sindaco di Bellosguardo, viene descritta come il naturale riconoscimento per un amministratore che ha saputo distinguersi per un elevato profilo umano, politico e amministrativo. Nel corso della sua carriera, Parente ha ricoperto numerosi incarichi pubblici, affrontando le sfide istituzionali con un profondo senso di responsabilità. La sua figura è ampiamente apprezzata per doti quali la competenza, la passione e la tenacia, qualità che gli hanno permesso di raggiungere risultati tangibili a favore della collettività.

Gli obiettivi della coalizione progressista

L’obiettivo dichiarato della segreteria provinciale del Partito Democratico è quello di consolidare e confermare la guida progressista di Palazzo Sant’Agostino. La sfida elettorale si inserisce in un contesto di pianificazione strategica volto a dare seguito ai tanti progetti in corso, ritenuti pilastri fondamentali per la vita dei cittadini e per lo sviluppo dei territori salernitani.

In una nota ufficiale, la segreteria del PD ha ribadito la volontà di proseguire lungo il solco tracciato:

“Lavoreremo per confermare la guida progressista della Provincia di Salerno, per continuare a portare avanti i tanti progetti in corso, fondamentali per la vita dei nostri cittadini e dei nostri territori”.

Parente sfiderà il candidato del centro-destra, il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti.

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