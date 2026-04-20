Cronaca

Battipaglia, bimba di tre mesi in ospedale: arrestati entrambi i genitori

Choc a Battipaglia: una lite familiare finisce con l'arresto dell'uomo e della donna e il ricovero di una neonata di tre mesi. Ecco la ricostruzione dei fatti

Antonio Elia
Ospedale di Battipaglia

Una bimba di appena tre mesi è stata ricoverata in ospedale per accertamenti dopo un intervento dei carabinieri avvenuto a seguito di una lite familiare, ieri pomeriggio. I due genitori, conviventi, sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Salerno.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna si trovava in strada in via Domodossola con la figlia in un passeggino dopo un acceso litigio con il compagno. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri per sedare gli animi e mettere in sicurezza la piccola.

L’aggressione alle forze dell’ordine e gli arresti

All’arrivo delle forze dell’ordine, la situazione è degenerata. La donna, secondo le prime informazioni, avrebbe contestato duramente l’intervento dei militari e successivamente sarebbe stata arrestata con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Nel frattempo anche il compagno, giunto sul posto in un secondo momento, è stato arrestato: l’uomo avrebbe scavalcato la recinzione della caserma manifestando atteggiamenti aggressivi nei confronti dei carabinieri. Entrambi i coniugi sono stati condotti presso la casa circondariale di Salerno.

Accertamenti sulle condizioni della neonata

La piccola, affidata ai soccorsi, è stata trasportata in ospedale e trattenuta per accertamenti clinici. L’obiettivo dei medici è verificare le sue condizioni generali di salute e accertare l’eventuale presenza di segni di violenza o trascuratezza. La situazione della neonata è ora al vaglio dei medici e delle autorità competenti, che dovranno decidere sul suo futuro affidamento.

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