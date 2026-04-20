Calcio

Serie D ed Eccellenza: le emozioni e i gol dell’ultimo turno

Gelbison continua la marcia vincente, l'Ebolitana a un passo dal sogno. Tre punti per la Battipagliese, crolla il Santa Maria

Redazione Infocilento
Campo calcio

Non conosce intoppi il cammino della Gelbison che si consolida in zona playoff battendo l’Acireale. Finisce 2 a 1.

In Eccellenza l’Ebolitana è a un passo dal sogno. Vince in casa con la Virtus Monteforte davanti a duemila tifosi ed è ad un punto dalla promozione in Serie D.

Continua il percorso positivo della Battipagliese che batte il Montemiletto e consolida il terzo posto in campionato.

Per la Polisportiva Santa Maria, una sconfitta in rimonta contro l’Apice. Il prossimo weekend i giallorossi dovranno vincere per centrare almeno i playout.

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