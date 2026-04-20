Serie D ed Eccellenza: le emozioni e i gol dell’ultimo turno

Non conosce intoppi il cammino della Gelbison che si consolida in zona playoff battendo l’Acireale. Finisce 2 a 1.
In Eccellenza l’Ebolitana è a un passo dal sogno. Vince in casa con la Virtus Monteforte davanti a duemila tifosi ed è ad un punto dalla promozione in Serie D.
Continua il percorso positivo della Battipagliese che batte il Montemiletto e consolida il terzo posto in campionato.
Per la Polisportiva Santa Maria, una sconfitta in rimonta contro l’Apice. Il prossimo weekend i giallorossi dovranno vincere per centrare almeno i playout.