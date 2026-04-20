Castellabate, il cantiere infinito all’Approdo Le Gatte: l’affondo di Costabile Nicoletti

L’area dell’Approdo Le Gatte, uno dei luoghi simbolo di Castellabate, verserebbe attualmente in una condizione di degrado e abbandono. A sollevare il caso è il consigliere comunale di minoranza, Costabile Nicoletti, che punta il dito contro l’inerzia amministrativa riguardante un appalto per il rifacimento della pavimentazione e dei muretti. Nonostante l’importo contenuto dei lavori, circa 143.000 euro, l’intervento iniziato a marzo 2025 appare oggi lontano da una conclusione definitiva.

Ritardi e giustificazioni: il caso politico

Secondo quanto dichiarato da Nicoletti, le spiegazioni fornite dall’Amministrazione nei mesi scorsi non troverebbero riscontro nella realtà dei fatti. Dopo le rassicurazioni di febbraio, legate a presunte condizioni meteo avverse, il cantiere avrebbe registrato solo pochi giorni di attività prima di fermarsi nuovamente.

“A febbraio, dopo il mio ultimo sollecito, l’Amministrazione si affrettò a giustificare i ritardi parlando di condizioni meteo avverse. Una risposta scontata e semplice, a cui però sono seguiti solo tre giorni di lavoro e poi il nulla totale. Ma il sole splende da settimane e il cantiere è deserto e fermo.”

Il consigliere interroga la giunta sulla mancata pressione nei confronti della ditta appaltatrice, chiedendo perché non siano state ancora applicate le penali previste o avviate le procedure di rescissione del contratto.

Sicurezza a rischio e danni alle attività commerciali

La situazione di stallo non rappresenta solo un problema estetico, ma una vera criticità per la sicurezza pubblica. La presenza di transenne divelte, reti di protezione abbandonate e cumuli di calcinacci renderebbe l’area pericolosa per il transito. Nicoletti riporta inoltre segnalazioni di cadute accidentali che avrebbero coinvolto alcuni turisti.

Oltre al rischio per l’incolumità, si registra un forte disagio economico per le tre attività commerciali della zona. Gli esercenti sono attualmente impossibilitati a occupare il suolo pubblico con tavoli e sedie, subendo un danno operativo proprio in vista della stagione turistica.

L’impatto d’immagine per Castellabate

La preoccupazione cresce in vista di un importante appuntamento cinematografico. A breve, l’Approdo Le Gatte dovrebbe ospitare le riprese del nuovo film con Claudio Bisio e Alessandro Siani, riportando i riflettori nazionali sul borgo reso celebre da “Benvenuti al Sud”.

“Tra poche settimane, quando arriveranno Bisio e Siani per le riprese del nuovo film, mostreremo al mondo intero uno scempio di pietre e macerie nel luogo simbolo di ‘Benvenuti al Sud’.”

Nicoletti conclude il suo intervento chiedendo un’assunzione di responsabilità immediata, definendo inaccettabile che il “menefreghismo” prevalga sul dovere di tutela del territorio e dei suoi cittadini.