Agropoli, torna il consiglio comunale. Diretta su InfoCilento – Canale 79

Il Presidente del Consiglio Comunale di Agropoli, Franco Di Biasi, ha indetto una nuova sessione ordinaria dell’assise cittadina. L’appuntamento è fissato per il giorno 21 aprile 2026 alle ore 16:00, presso l’Aula consiliare del Comune. Nel caso in cui la seduta dovesse andare deserta, è già prevista una seconda convocazione per il 23 aprile, alla stessa ora.

Gestione rifiuti e nuove infrastrutture energetiche

Uno dei punti cardine dell’ordine del giorno riguarda l’acquisizione gratuita di standard urbanistici al patrimonio comunale. Tale provvedimento è legato al Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 85 del 19/12/2025, che abilita la realizzazione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi in Contrada S. Pietro. Parallelamente, il dibattito si sposterà sulla gestione del servizio, con una mozione specifica presentata dal consigliere Massimo La Porta che punta alla revisione del modello di gestione rifiuti e alla conseguente riduzione della TARI.

Sanità e trasporti: il nodo del Pronto Soccorso

La questione sanitaria resta una priorità assoluta per la politica locale. I consiglieri Massimo La Porta e Raffaele Pesce hanno presentato una mozione congiunta per richiedere con forza la riattivazione del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Agropoli. Il documento invoca il pieno rispetto della rete ospedaliera regionale e della normativa nazionale vigente (DM 70/2015). Sul fronte della mobilità, verranno discusse interrogazioni relative al Piano Traffico e al finanziamento regionale (Masterplan) destinato al lungomare San Marco.

Regolamenti e fiscalità comunale

L’assise sarà chiamata ad approvare diversi atti normativi che incideranno sulla vita quotidiana dei cittadini e delle imprese. In primo piano la “Rottamazione Quinquies”, ovvero il nuovo regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali. Verranno inoltre discussi:

Il regolamento per l’esecuzione di scavi su suolo pubblico .

. Le norme per il benessere e la tutela degli animali .

. Gli aggiornamenti relativi all’occupazione di suolo pubblico per i dehors (ristoro all’aperto).

Interrogazioni su Porto e Turismo

Numerosi i quesiti posti all’attenzione del Sindaco. Spicca l’interrogazione del consigliere Pesce sul mancato espletamento della gara pubblica per le concessioni nel porto turistico. Si discuterà inoltre della costituzione della DMO (Destination Management Organization) per il turismo e dello stato di avanzamento dei Piani Attuativi di Utilizzazione degli arenili demaniali (PAD). Infine, tra le comunicazioni politiche, emerge il tema del possibile recesso del Comune di Agropoli dall’Unione dei Comuni “Paestum Alto Cilento”.

Diretta su InfoCilento

Il consiglio comunale sarà trasmesso a partire dalle 16 su InfoCilento, canale 79 del digitale terrestre e in streaming su www.infocilento.it e su Facebook.