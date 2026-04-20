Attualità

Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi: dalla Corte dei Conti il via libera ai 100 milioni per la metropolitana

La Corte dei Conti autorizza i fondi CIPESS per collegare lo stadio Arechi e l'aeroporto di Salerno. Iannone: "Ora si può procedere con i lavori"

Ernesto Rocco
Aeroporto Pontecagnano

La Corte dei Conti ha ufficialmente dato il via libera alla delibera CIPESS riguardante lo stanziamento di 100 milioni di euro destinati al potenziamento della rete ferroviaria salernitana. Il finanziamento è finalizzato al completamento del collegamento della metropolitana di Salerno, nel tratto compreso tra lo stadio Arechi e lo scalo aeroportuale Salerno-Costa d’Amalfi.

L’intervento rappresenta un passaggio cruciale per l’assetto infrastrutturale della provincia, garantendo finalmente una connessione diretta e veloce tra il capoluogo e lo scalo situato nel territorio di Pontecagnano Faiano. L’obiettivo primario è migliorare l’accessibilità della struttura aeroportuale, favorendo l’integrazione tra i diversi sistemi di trasporto regionali.

Il commento del Sottosegretario Antonio Iannone

L’ufficialità dello stanziamento è stata accolta con soddisfazione dai rappresentanti istituzionali, che vedono in questo passaggio l’atto conclusivo di un lungo iter burocratico necessario per l’avvio operativo dei cantieri. Sulla questione è intervenuto Antonio Iannone, senatore di Fratelli d’Italia e Sottosegretario ai trasporti, che ha sottolineato l’importanza strategica dell’opera per il futuro dello scalo.

“Quello che per anni si doveva fare per rendere accessibile il nostro aeroporto ed accrescerne l’appetibilità per le compagnie di volo. Ora si può procedere con i lavori”

Verso l’apertura dei cantieri

Con l’autorizzazione della magistratura contabile, non sussistono più ostacoli formali all’utilizzo delle risorse stanziate dal CIPESS. L’allungamento del tracciato metropolitano fino al “Costa d’Amalfi” permetterà di creare un hub intermodale di fondamentale importanza, riducendo i tempi di percorrenza e offrendo un’alternativa sostenibile al trasporto su gomma per i passeggeri in arrivo e in partenza.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.