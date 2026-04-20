Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi: dalla Corte dei Conti il via libera ai 100 milioni per la metropolitana

La Corte dei Conti ha ufficialmente dato il via libera alla delibera CIPESS riguardante lo stanziamento di 100 milioni di euro destinati al potenziamento della rete ferroviaria salernitana. Il finanziamento è finalizzato al completamento del collegamento della metropolitana di Salerno, nel tratto compreso tra lo stadio Arechi e lo scalo aeroportuale Salerno-Costa d’Amalfi.

L’intervento rappresenta un passaggio cruciale per l’assetto infrastrutturale della provincia, garantendo finalmente una connessione diretta e veloce tra il capoluogo e lo scalo situato nel territorio di Pontecagnano Faiano. L’obiettivo primario è migliorare l’accessibilità della struttura aeroportuale, favorendo l’integrazione tra i diversi sistemi di trasporto regionali.

L’ufficialità dello stanziamento è stata accolta con soddisfazione dai rappresentanti istituzionali, che vedono in questo passaggio l’atto conclusivo di un lungo iter burocratico necessario per l’avvio operativo dei cantieri. Sulla questione è intervenuto Antonio Iannone, senatore di Fratelli d’Italia e Sottosegretario ai trasporti, che ha sottolineato l’importanza strategica dell’opera per il futuro dello scalo.

“Quello che per anni si doveva fare per rendere accessibile il nostro aeroporto ed accrescerne l’appetibilità per le compagnie di volo. Ora si può procedere con i lavori”

Verso l’apertura dei cantieri

Con l’autorizzazione della magistratura contabile, non sussistono più ostacoli formali all’utilizzo delle risorse stanziate dal CIPESS. L’allungamento del tracciato metropolitano fino al “Costa d’Amalfi” permetterà di creare un hub intermodale di fondamentale importanza, riducendo i tempi di percorrenza e offrendo un’alternativa sostenibile al trasporto su gomma per i passeggeri in arrivo e in partenza.