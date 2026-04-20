Elezioni provinciali: Geppino Parente pronto ad affrontare le sfide del territorio

È Geppino Parente, sindaco del piccolo comune di Bellosguardo, il candidato del centrosinistra alle presidenza della Provincia di Salerno. Una scelta compatta attorno alla figura di Parente che si è detto pronto ad affrontare le diverse sfide che attendono la Provincia, un ente – come sottolineato da Parente – che svolge una funzione importante di collante tra i Comuni e la Regione.

Le dichiarazioni

“La provincia per noi credo che sia essenziale. Non c’è nessun ente vasto coma la Provincia che possa raggruppare e mantenere insieme le istanze dei cittadini che vengono trasmessa dai comuni all’ente provinciale – ha dichiarato Geppino Parente – Noi abbiamo un’area vasta che deve trovare una sua rappresentatività e una sua capacità anche di organizzare e risolvere le problematiche ma anche rapportarsi in maniera puntuale alla Regione Campania, in maniera tale da avere risorse e finanziamenti che servono per risolvere tante criticità che affliggono i nostri territori. Per la prima volta il centrosinistra ha l’opportunità di scegliere una candidatura che arriva da un paese piccolo e non da un paese vasto e il nostro compito è quindi lavorare per lo sviluppo del territorio”.

Per quanto riguarda i grandi temi che riguardano il Cilento – aree interne ed erosione costiera – Parente è stato chiaro. “Sicuramente non partiamo da zero – ha affermato – Per la problematiche dell’erosione costiera ci sono interventi economici importanti da parte della Regione Campania, così come per le aree interne. Chiaramente va costruita una capacità progettuale e di governo di queste risorse, affinché non si ripetano le progettualità e che dunque siano integrative, in maniera tale che possano risolvere alcune problematiche importanti”. Un programma dunque che verrà esposto agli amministratori del Golfo di Policastro e del Basso Cilento il prossimo 27 Aprile a Sapri.