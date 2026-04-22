Valle dell’Angelo si prepara all’ottava edizione del VDA Music Potlatch

Il 29 e il 30 aprile, il borgo di Valle dell’Angelo si trasforma nel palcoscenico dell’ottava edizione del VDA Music Potlatch. Questo evento, concepito come un vero e proprio “concerto-rituale”, è promosso e organizzato dall’Associazione Culturale VOJTO. L’iniziativa punta a trasformare il comune meno popoloso della Campania in un centro nevralgico di resistenza culturale, dove la musica si intreccia indissolubilmente con la natura e le radici del territorio cilentano.

Il ruolo dell’Associazione VOJTO nella valorizzazione del territorio

L’Associazione VOJTO rappresenta il cuore pulsante di questa manifestazione. Attiva dal 2016, l’organizzazione si impegna costantemente nella promozione del patrimonio artistico, agricolo e sociale di Valle dell’Angelo. Attraverso progetti consolidati come la Cucina Clandestina e Contadini per un giorno, l’associazione lavora per contrastare l’isolamento delle aree interne, rendendo il borgo un laboratorio di sperimentazione sociale. Come sottolineano gli organizzatori: “Il VDA Music Potlatch è il dono di VOJTO al territorio: un rito collettivo per riabitare i luoghi e celebrare la forza del Cilento che resiste.”

Un festival diffuso tra residenze artistiche e spazi agricoli

Il festival si distingue per la sua capacità di riabitare gli spazi urbani e rurali del borgo. Grazie alle residenze artistiche, le case di Valle dell’Angelo aprono le porte a band e artisti emergenti, favorendo un dialogo diretto con i residenti. La musica esce dai contesti convenzionali per occupare gli orti urbani, riqualificando gli spazi agricoli attraverso il suono. L’offerta è arricchita da un Handmade Market, con artigiani provenienti da tutto il Mezzogiorno, e da uno spazio bimbi dedicato all’intrattenimento dei più piccoli, garantendo un’esperienza inclusiva per tutte le fasce d’età.

Servizi logistici e offerta gastronomica d’eccellenza

L’accoglienza dei partecipanti è supportata da strutture locali che garantiscono qualità e autenticità. La proposta gastronomica è affidata all’Osteria La Piazzetta, locale inserito nel circuito Slow Food, assicurando un legame profondo con i sapori del Cilento. Per chi desidera vivere l’evento in simbiosi con l’ambiente, è disponibile un’area camping presso l’Azienda Agricola Àusono. L’intera logistica è pensata per minimizzare l’impatto e massimizzare l’esperienza immersiva nel paesaggio salernitano.

Sinergie artistiche e supporto istituzionale

La programmazione musicale dell’ottava edizione nasce da collaborazioni strategiche che vedono impegnate diverse realtà del settore. La serata del 29 aprile vedrà la direzione artistica del Gran Caffè Trezza, mentre il 30 aprile il programma sarà curato da Bei Fatti in sinergia con VOJTO. L’evento gode del patrocinio del Comune di Valle dell’Angelo e del sostegno del top sponsor 4G Energia, a testimonianza di una rete territoriale solida a supporto della cultura e della valorizzazione delle aree interne.