Roccadaspide, Parente: «non sarò il Presidente della Provincia a “tempo determinato”»

Il Sindaco di Bellosguardo, Geppino Parente, candidato alla presidenza della Provincia di Salerno, ieri ha incontrato a Roccadaspide, amministratori e cittadini delle Aree Interne del Cilento. Il suo nome per la guida di Palazzo Sant’Agostino, ha unito il centro-sinistra, ma sono tanti gli amministratori che si sono dichiarati pronti a sostenerlo.

Il punto sulla sua candidatura

Parente, ai microfoni di InfoCilento, ha fatto il punto sulla sua candidatura e sull’importanza di lavorare anche per le aree interne e ha ribadito quanto diffuso nelle scorse ore: “Non sarò un presidente a tempo determinato”. Parente non ha mancato di fare il punto sul lavoro importante da portare avanti in Provincia per i 158 comuni del salernitano e ha toccato anche il tema della Fondovalle Calore.

Gremita l’Aula Consiliare di Roccadaspide, per l’incontro di ieri, presenti tanti amministratori dell’intero territorio e Giovanni Guzzo, attuale Presidente Facente Funzione della Provincia di Salerno. Ai microfoni di InfoCilento ad esprimere pieno sostegno a Parente, oltre a Guzzo, il sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano; il consigliere provinciale nonchè sindaco di Ottati, Elio Guadagno e il presidente della Comunità Montana Calore Salernitano e sindaco di Felitto, Carmine Casella.