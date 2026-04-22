Movida e Sicurezza a Salerno, task force in azione: ecco il piano della Prefettura

Sicurezza nei luoghi di aggregazione e fragile equilibrio tra divertimento e tutela della vita: questi i temi al centro di un programma serrato di controlli avviato in questi ultimi mesi in provincia di Salerno.
Il Gruppo di Lavoro Interforze
Le attività di verifica sono programmate e analizzate da un gruppo di lavoro interforze, coordinato dalla Prefettura, composto da:
- Questura;
- Comando provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Ispettorato del Lavoro e ASL – Dipartimento di Prevenzione.
Gli interventi coinvolgono tutto il territorio provinciale e seguono la direttiva del Ministro dell’Interno – diramata dopo il terribile incidente di Capodanno a Crans Montana – che ha dato ulteriore impulso al potenziamento delle verifiche nei locali di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.
Il piano d’azione: mappatura e criticità
È stato predisposto un cronoprogramma condiviso che, sulla base di una mappatura dei locali, ha individuato le situazioni prioritarie per la tutela della pubblica incolumità, monitorando con attenzione i giorni e gli orari maggiormente critici.
Nell’ultimo mese sono state controllate congiuntamente quattro attività in diverse aree della provincia. Le verifiche hanno evidenziato criticità relative a:
- Normative antincendio.
- Sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Regolarità fiscale.
I risultati dei controlli: sospensioni e sanzioni
I rilievi hanno portato a interventi immediati da parte delle autorità:
- Lavoro irregolare: In un sopralluogo è emersa la presenza di 13 lavoratori irregolari su 21 dipendenti, con la conseguente sospensione dell’attività imprenditoriale.
- Sovraffollamento: In un altro esercizio è stato rilevato un affollamento tale da indurre le autorità a sospendere immediatamente la serata.
- Sicurezza: L’attenzione si è appuntata sui piani di emergenza, sulla fruizione delle vie di esodo e sulla conformità degli arredi rispetto alla normativa antincendio.
Collaborazione istituzionale e vigilanza
Il gruppo opera con una costante circolarità delle informazioni per evitare sovrapposizioni. Analoghe iniziative sono programmate dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per verificare l’agibilità e l’igiene dei locali nuovi o ristrutturati.
Inoltre, i Sindaci della provincia sono stati sensibilizzati con una circolare contenente indicazioni sui profili di rischio da monitorare, corredata da un contributo tecnico predisposto dai Vigili del Fuoco.
Obiettivo Stagione Turistica
I lavori proseguiranno progressivamente per garantire il rispetto delle normative a tutela di cittadini e operatori, specialmente in vista dell’imminente stagione turistica. La task force intensificherà l’impegno nelle aree della provincia che si popoleranno maggiormente durante l’estate.