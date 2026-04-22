Cronaca

Movida e Sicurezza a Salerno, task force in azione: ecco il piano della Prefettura

Giro di vite sulla sicurezza nei locali di Salerno e provincia. Controlli interforze, lavoratori in nero e sospensioni per sovraffollamento. Ecco il piano della Prefettura

Comunicato Stampa
Prefetto Salerno

Sicurezza nei luoghi di aggregazione e fragile equilibrio tra divertimento e tutela della vita: questi i temi al centro di un programma serrato di controlli avviato in questi ultimi mesi in provincia di Salerno.

Il Gruppo di Lavoro Interforze

Le attività di verifica sono programmate e analizzate da un gruppo di lavoro interforze, coordinato dalla Prefettura, composto da:

  • Questura;
  • Comando provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
  • Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
  • Ispettorato del Lavoro e ASL – Dipartimento di Prevenzione.

Gli interventi coinvolgono tutto il territorio provinciale e seguono la direttiva del Ministro dell’Interno – diramata dopo il terribile incidente di Capodanno a Crans Montana – che ha dato ulteriore impulso al potenziamento delle verifiche nei locali di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.

Il piano d’azione: mappatura e criticità

È stato predisposto un cronoprogramma condiviso che, sulla base di una mappatura dei locali, ha individuato le situazioni prioritarie per la tutela della pubblica incolumità, monitorando con attenzione i giorni e gli orari maggiormente critici.

Nell’ultimo mese sono state controllate congiuntamente quattro attività in diverse aree della provincia. Le verifiche hanno evidenziato criticità relative a:

  1. Normative antincendio.
  2. Sicurezza sui luoghi di lavoro.
  3. Regolarità fiscale.

I risultati dei controlli: sospensioni e sanzioni

I rilievi hanno portato a interventi immediati da parte delle autorità:

  • Lavoro irregolare: In un sopralluogo è emersa la presenza di 13 lavoratori irregolari su 21 dipendenti, con la conseguente sospensione dell’attività imprenditoriale.
  • Sovraffollamento: In un altro esercizio è stato rilevato un affollamento tale da indurre le autorità a sospendere immediatamente la serata.
  • Sicurezza: L’attenzione si è appuntata sui piani di emergenza, sulla fruizione delle vie di esodo e sulla conformità degli arredi rispetto alla normativa antincendio.

Collaborazione istituzionale e vigilanza

Il gruppo opera con una costante circolarità delle informazioni per evitare sovrapposizioni. Analoghe iniziative sono programmate dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per verificare l’agibilità e l’igiene dei locali nuovi o ristrutturati.

Inoltre, i Sindaci della provincia sono stati sensibilizzati con una circolare contenente indicazioni sui profili di rischio da monitorare, corredata da un contributo tecnico predisposto dai Vigili del Fuoco.

Obiettivo Stagione Turistica

I lavori proseguiranno progressivamente per garantire il rispetto delle normative a tutela di cittadini e operatori, specialmente in vista dell’imminente stagione turistica. La task force intensificherà l’impegno nelle aree della provincia che si popoleranno maggiormente durante l’estate.

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