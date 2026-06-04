Dolore a Casalnuovo per la morte di Mario Floreale, la giovane vittima dell’incidente sull’Aversana

La tragedia consumatasi ieri lungo la Strada Provinciale Aversana, tra Pontecagnano e Battipaglia, ha lasciato un segno profondo. L’ennesimo drammatico incidente stradale, che ha visto il ribaltamento di un camion frigorifero in via Spineta, si è trasformato in un momento di immenso dolore non appena si è diffusa l’identità del giovane che ha perso la vita all’interno della cabina di guida del mezzo pesante.

Chi era Mario Floreale, spezzato a trent’anni

A perdere la vita nel violento impatto è stato Mario Floreale, un giovane di trent’anni residente a Casalnuovo di Napoli. Il trentenne si trovava a bordo del veicolo commerciale in qualità di passeggero quando il mezzo, per cause che le forze dell’ordine stanno ancora accertando, ha perso stabilità ribaltandosi ai margini della carreggiata e schiacciando la cabina.

La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto l’intera comunità d’origine e i tantissimi amici che lo conoscevano e lo stimavano. Un dolore reso ancora più straziante dai progetti di vita che il giovane stava per realizzare a breve.

Il dramma a un mese dalle nozze

La scomparsa di Mario Floreale lascia un vuoto incolmabile, amplificato dal drammatico destino che lo ha strappato ai suoi affetti più cari proprio nel momento di massima felicità. La vittima, infatti, era ormai prossima a compiere un passo importante per il suo futuro.

Un dettaglio emerso subito dopo il sinistro descrive la drammaticità del momento vissuto da parenti e conoscenti: «Tra un mese si sarebbe sposato» raccontano commossi gli amici, distrutti per una perdita inconsolabile.

Il cordoglio e le indagini sulla tragedia

Mentre la salma del giovane è stata liberata con grandi difficoltà dalle lamiere grazie al prolungato lavoro dei vigili del fuoco di Salerno e del distaccamento di Eboli, la notizia del decesso ha raggiunto rapidamente la provincia di Napoli, sollevando un’ondata di cordoglio e commozione.

Sul luogo del sinistro i carabinieri e la polizia hanno effettuato i rilievi tecnici necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le indagini proseguono senza escludere alcuna ipotesi per accertare le cause del ribaltamento, mentre la comunità si stringe attorno alla famiglia di Mario Floreale, una giovane vita spezzata sulla strada.