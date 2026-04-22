Festa dell’Antica Pizza Cilentana: il ventennale tra tradizione e contaminazione regionale

Il traguardo dei vent’anni segna un momento di svolta per la Festa dell’Antica Pizza Cilentana, l’evento identitario che anima il borgo di Giungano. L’edizione 2026, prevista dal 6 all’11 agosto, non si limita a celebrare la tradizione locale, ma abbraccia una visione più ampia attraverso il concetto di contaminazione culturale. Il ventennale diventa così l’occasione per far dialogare l’identità cilentana con altre eccellenze regionali italiane, trasformando la pizza in un vero e proprio strumento di narrazione territoriale.

Il tour interregionale e la web series Cumpari di Pizza

Per celebrare questo anniversario, la manifestazione ha varcato i confini della Campania con un tour che ha coinvolto Molise, Abruzzo, Puglia e Calabria. Questo viaggio ha dato vita a “Cumpari di Pizza”, una web series gastronomica disponibile su YouTube e Instagram. Il progetto vede come protagonisti i fondatori della festa, Pietro Manganelli, custode della tradizione, e Giuseppe Coppola, propenso alla sperimentazione.

La serie racconta l’incontro con diverse realtà regionali, dove la pizza viene trattata come un’espressione viva del paesaggio e della cultura locale. Le tappe principali del percorso hanno incluso:

Puglia : Luppolo e Farina a Latiano (BR);

: Luppolo e Farina a Latiano (BR); Molise : Bas & Co a Pesche (IS);

: Bas & Co a Pesche (IS); Abruzzo : Fermenta di Luca Cornacchia a Chieti;

: Fermenta di Luca Cornacchia a Chieti; Calabria : Daniele Campana a Corigliano Calabro (CS);

: Daniele Campana a Corigliano Calabro (CS); Campania: Cambiamenti di Ciccio Vitiello a Caserta.

La pizza come linguaggio del territorio

L’obiettivo del progetto è comprendere l’evoluzione delle tecniche e dei prodotti nei diversi contesti geografici. Durante le tappe del tour, il confronto tra le diverse scuole di pensiero ha permesso di elevare la pizza da semplice alimento a linguaggio concreto del territorio. In ogni episodio, il prodotto diventa un interlocutore attraverso cui leggere la storia delle persone e dei luoghi, favorendo una valorizzazione reciproca delle eccellenze artigianali.

L’appuntamento di agosto a Giungano

La Festa dell’Antica Pizza Cilentana resta l’evento centrale del programma, situato a pochi chilometri da Agropoli. La peculiarità di questa eccellenza risiede nell’impasto rustico e nella cottura nei forni a legna situati nelle antiche case gentilizie del borgo. A differenza della versione napoletana, la pizza di Giungano si caratterizza per l’uso di ingredienti strettamente locali come l’olio extravergine d’oliva, l’origano selvatico e i formaggi del Cilento, preparati dalle massaie del luogo.

Contaminazione e innovazione per il ventennale

Il tema dell’edizione 2026 è il dialogo tra tradizione e innovazione. Questo concept troverà applicazione pratica durante i giorni della festa: ogni sera sarà infatti allestito un forno speciale dedicato alle pizze regionali, permettendo ai visitatori di esperire direttamente quel processo di contaminazione raccontato nella web series. L’evento si conferma quindi un’esperienza multidisciplinare che intreccia gastronomia, musica e tradizioni popolari, guardando al futuro senza smarrire le proprie radici.