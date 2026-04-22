Bimba di tre mesi in ospedale dopo una lite tra genitori: scatta la denuncia, ma la piccola sta bene

Una bimba di soli tre mesi è attualmente ricoverata presso il reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Maria della Speranza. Il ricovero si è reso necessario a seguito di una violenta lite scoppiata tra i genitori conviventi. In queste ore delicate, accanto alla piccola c’è la zia, che la sta accudendo e mantiene i costanti contatti con l’equipe medica e infermieristica della struttura.

Le condizioni della neonata

Fortunatamente, il quadro clinico della piccola non desta preoccupazione. Dai controlli approfonditi effettuati dai sanitari sono emerse solo alcune ecchimosi, mentre sono state escluse fratture o lesioni agli organi interni. Proprio in virtù del buono stato di salute generale, i medici stanno valutando la possibilità di dimetterla già nelle prossime ore.

Le decisioni del GIP e l’iter giudiziario

Sul fronte legale, i genitori — assistiti dagli avvocati Mariano Salvio e Paola Ianni — sono comparsi davanti al Giudice per le Indagini Preliminari. Nonostante la Procura avesse richiesto misure cautelari restrittive (il carcere per l’uomo e i domiciliari per la donna), il giudice ha disposto la rimessione in libertà per entrambi.

A carico dei due è stato imposto l’obbligo di presentazione all’autorità giudiziaria. Al momento, l’accusa formulata è di resistenza a pubblico ufficiale. Il processo è stato fissato per la fine di maggio, mentre le autorità continuano gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica della vicenda.