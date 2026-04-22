Cronaca

Bimba di tre mesi in ospedale dopo una lite tra genitori: scatta la denuncia, ma la piccola sta bene

Una neonata di tre mesi è stata ricoverata al "Santa Maria della Speranza" dopo una violenta lite tra i genitori. Ecco le condizioni della piccola e le decisioni del GIP

Antonio Elia

Una bimba di soli tre mesi è attualmente ricoverata presso il reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Maria della Speranza. Il ricovero si è reso necessario a seguito di una violenta lite scoppiata tra i genitori conviventi. In queste ore delicate, accanto alla piccola c’è la zia, che la sta accudendo e mantiene i costanti contatti con l’equipe medica e infermieristica della struttura.

Le condizioni della neonata

Fortunatamente, il quadro clinico della piccola non desta preoccupazione. Dai controlli approfonditi effettuati dai sanitari sono emerse solo alcune ecchimosi, mentre sono state escluse fratture o lesioni agli organi interni. Proprio in virtù del buono stato di salute generale, i medici stanno valutando la possibilità di dimetterla già nelle prossime ore.

Le decisioni del GIP e l’iter giudiziario

Sul fronte legale, i genitori — assistiti dagli avvocati Mariano Salvio e Paola Ianni — sono comparsi davanti al Giudice per le Indagini Preliminari. Nonostante la Procura avesse richiesto misure cautelari restrittive (il carcere per l’uomo e i domiciliari per la donna), il giudice ha disposto la rimessione in libertà per entrambi.

A carico dei due è stato imposto l’obbligo di presentazione all’autorità giudiziaria. Al momento, l’accusa formulata è di resistenza a pubblico ufficiale. Il processo è stato fissato per la fine di maggio, mentre le autorità continuano gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica della vicenda.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.