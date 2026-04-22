Giallo sulla SP 204 a Eboli: uomo del Burkina Faso trovato in fin di vita, è caccia ai testimoni

Un drammatico episodio si è verificato nella giornata di ieri lungo la strada provinciale 204, nel territorio di Eboli. Un uomo originario del Burkina Faso è stato rinvenuto in condizioni critiche nei pressi della zona industriale, riverso sul ciglio della carreggiata. Accanto al corpo dello straniero è stata ritrovata la sua bicicletta, elemento che apre diversi scenari sulla dinamica di quanto accaduto in un tratto stradale noto per le sue criticità.

I soccorsi e il trasferimento d’urgenza a Nocera Inferiore

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Dopo le prime cure prestate sul luogo del ritrovamento, l’uomo è stato trasferito d’urgenza presso l’ospedale di Nocera Inferiore. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, tanto che i medici si sono riservati la prognosi. Il paziente è attualmente monitorato costantemente nel tentativo di stabilizzare il quadro clinico, compromesso dal violento impatto.

Le indagini dei Carabinieri sulla dinamica del sinistro

Sulla vicenda sono in corso le indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Eboli. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire con esattezza gli ultimi istanti prima del ritrovamento. Al momento non si esclude alcuna ipotesi: l’uomo potrebbe essere caduto autonomamente a causa del manto stradale particolarmente sconnesso in quel punto, oppure potrebbe essere stato travolto da un veicolo pirata che non si è fermato a prestare soccorso. I rilievi tecnici sulla bicicletta e sulla carreggiata saranno determinanti per fare luce sull’accaduto.