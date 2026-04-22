Alburni

Postiglione al voto: Cennamo si ripropone. L’ombra del colpo di scena, incognita sulla sfida di Pepe

Verso le Comunali a Postiglione del 24-25 maggio: Carmine Cennamo ufficializza la lista. Incognita Mario Pepe

Alessandra Pazzanese

Il 24 e il 25 maggio i cittadini del comune di Postiglione torneranno alle urne per il rinnovo del Consiglio Comunale e per scegliere il nuovo Sindaco e la futura amministrazione. Con la scadenza per la presentazione ufficiale delle liste ormai alle porte, il clima politico nel centro degli Alburni si fa rovente.

Carmine Cennamo punta alla riconferma

Al momento, l’unica vera certezza nel panorama politico locale è la lista capeggiata dal sindaco uscente, Carmine Cennamo. La compagine vedrà al suo interno diversi amministratori attualmente in carica, puntando sulla continuità amministrativa.

Cennamo sta portando avanti il suo mandato illustrando ai cittadini il bilancio delle opere realizzate e delle attività svolte nell’ultimo quinquennio. Ricordiamo che la sua attuale amministrazione è nata dopo un percorso travagliato: sebbene le elezioni del settembre 2020 avessero inizialmente premiato Mario Pepe, una sentenza del Consiglio di Stato (che dispose la ripetizione del voto in una sezione) ribaltò l’esito, proclamando sindaco Cennamo, già primo cittadino nel 1998 e nel 2002.

L’ombra del “colpo di scena”: cosa farà la minoranza?

Dall’altra parte della barricata, il silenzio regna sovrano ma non deve trarre in inganno. Mario Pepe, anche lui con una lunga esperienza da primo cittadino alle spalle, resta il grande interrogativo di questa tornata.

Non è da escludersi un colpo di scena dell’ultimo minuto:

  • Una candidatura diretta di Pepe a sindaco;
  • Il lancio di un nome nuovo sostenuto dal suo gruppo storico.

Nonostante dalla compagine “Uniti – Postiglione Rinasce” non siano trapelate indiscrezioni ufficiali, il gruppo di minoranza è rimasto attivo e vigile sulle vicende amministrative, segnale che una discesa in campo sia più che probabile. Sabato 25 aprile sarà la data della verità. Entro quel giorno si saprà se Carmine Cennamo correrà da solo o se ci sarà una lista sfidante a contendergli la fascia tricolore.

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