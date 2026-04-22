Castel San Lorenzo: ecco la nuova Pro Loco. Numeri da record per eleggere il direttivo

Sono state molto partecipate le elezioni per il nuovo direttivo della Pro Loco tenutesi ieri a Castel San Lorenzo, più di 800 persone si sono tesserate per accedere alle votazioni: 912 i soci e 873 i votanti, 12 i candidati in campo.

Il nuovo direttivo

All’esito delle elezioni Gianfranco Miano è stato eletto nuovo presidente che succede al presidente uscente, Carmelo Mordente. La vicepresidente è Francesca Peduto, mentre Francesco Cavallo ricoprirà il ruolo di Tesoriere. I nuovi consiglieri saranno Giovanni Peduto, Maddalena Mucciolo, Rosa Amendola e Nicola Peduto. Il Collegio dei Revisori sarà composto da Adriano Lembo che lo presiederà e da Giovanna Peduto e Michela Guazzo. Il ruolo di supplenti spetterà a Gianluca Mucciolo e Antonio Scorzelli.

I microfoni di InfoCilento, all’indomani di una delle prime riunioni del nuovo direttivo della Pro Loco di Castel San Lorenzo, hanno incontrato il Presidente Miano e la Vicepresidente Peduto per raccogliere opinioni e sensazioni sulle elezioni e per farsi svelare programmi e progetti da realizzare.