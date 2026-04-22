Attualità

Castel San Lorenzo: ecco la nuova Pro Loco. Numeri da record per eleggere il direttivo

All'esito delle elezioni Gianfranco Miano è stato eletto nuovo presidente che succede al presidente uscente, Carmelo Mordente.

Alessandra Pazzanese

Sono state molto partecipate le elezioni per il nuovo direttivo della Pro Loco tenutesi ieri a Castel San Lorenzo, più di 800 persone si sono tesserate per accedere alle votazioni: 912 i soci e 873 i votanti, 12 i candidati in campo.

Il nuovo direttivo

All’esito delle elezioni Gianfranco Miano è stato eletto nuovo presidente che succede al presidente uscente, Carmelo Mordente. La vicepresidente è Francesca Peduto, mentre Francesco Cavallo ricoprirà il ruolo di Tesoriere. I nuovi consiglieri saranno Giovanni Peduto, Maddalena Mucciolo, Rosa Amendola e Nicola Peduto. Il Collegio dei Revisori sarà composto da Adriano Lembo che lo presiederà e da Giovanna Peduto e Michela Guazzo. Il ruolo di supplenti spetterà a Gianluca Mucciolo e Antonio Scorzelli.

I microfoni di InfoCilento, all’indomani di una delle prime riunioni del nuovo direttivo della Pro Loco di Castel San Lorenzo, hanno incontrato il Presidente Miano e la Vicepresidente Peduto per raccogliere opinioni e sensazioni sulle elezioni e per farsi svelare programmi e progetti da realizzare.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.