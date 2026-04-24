Attualità

Celiachia e Comunione: l’appello alla Diocesi di Teggiano-Policastro per un’Eucaristia senza barriere

Sonia Marsicano scrive alla Curia di Teggiano-Policastro: chiesti protocolli chiari per le ostie gluten-free e maggiore inclusione liturgica per i fedeli celiaci.

Erminio Cioffi
EUCARESTIA

Una questione silenziosa ma concreta, che tocca la vita quotidiana di molti fedeli: l’accesso alla Comunione per le persone affette da celiachia. A sollevarla con una lettera formale indirizzata alla Curia della Diocesi di Teggiano-Policastro è stata Sonia Marsicano di Sala Consilina, che ha voluto accendere i riflettori su una difficoltà spesso sottovalutata nelle comunità parrocchiali presenti nei comuni della Diocesi.

Ostacoli burocratici e imbarazzo in parrocchia

Nella lettera si evidenzia come, nella maggior parte delle parrocchie, la possibilità di ricevere l’Eucaristia con ostie a bassissimo contenuto di glutine sia ancora legata a richieste preventive e a iniziative personali, che non sempre risultano semplici o prive di imbarazzo.

«Mi capita, e immagino capiti ad altre persone che si trovano nella mia condizione – spiega Sonia Marsicano – di non riuscire sempre ad arrivare in tempo o di sentirmi a disagio nel dover disturbare per poter ricevere la Comunione».

Oltre la comunione spirituale: il diritto alla partecipazione

Una situazione che, secondo l’autrice della lettera, rischia di limitare la piena partecipazione alla vita liturgica. «La comunione spirituale è certamente un’alternativa – sottolinea – ma deve restare una scelta personale, non una necessità imposta dalle circostanze».

Da qui la proposta di adottare, a livello diocesano, una prassi più uniforme e inclusiva: disponibilità stabile di ostie idonee per celiaci, formazione specifica per sacerdoti e ministri, attenzione alle contaminazioni e modalità chiare e visibili per accedere alla Comunione senza dover ogni volta avanzare richieste individuali.

Il segnale di accoglienza verso la comunità

«Sono certa – aggiunge Marsicano – che una maggiore attenzione a questo tema rappresenterebbe un importante segno di accoglienza e sensibilità verso tutti i fedeli». Alla segnalazione è arrivata la risposta dell’Ufficio Liturgico Diocesano, per conto del vescovo Antonio De Luca.

Nella comunicazione, firmata da don Romolo Barbarulo, si ribadisce come la Chiesa riconosca l’importanza dell’Eucaristia quale «fonte e culmine di tutta la vita cristiana» e come siano già previste, dalle normative ecclesiastiche, ostie a basso contenuto di glutine per i fedeli celiaci.

La sensibilizzazione dei parroci e il discernimento pastorale

L’Ufficio ha inoltre fatto sapere di aver «nuovamente sensibilizzato i Reverendi Parroci della Diocesi», richiamando la necessità di una maggiore attenzione pastorale, sia nella predisposizione delle ostie conformi sia nell’adozione di accorgimenti utili a evitare contaminazioni durante la distribuzione della Comunione.

Resta tuttavia affidata ai singoli parroci e alle comunità parrocchiali la gestione concreta delle modalità, attraverso quello che viene definito «necessario discernimento pastorale». Un primo passo importante, dunque, che apre però a una riflessione più ampia: quella su una Chiesa sempre più attenta alle esigenze reali dei fedeli, capace di trasformare anche i piccoli gesti in segni concreti di inclusione.

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