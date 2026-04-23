Eccellenza musicale ad Agropoli: il flautista Jürgen Franz in concerto

L’Istituto Comprensivo Gino Rossi Vairo di Agropoli si conferma un polo culturale di rilievo per il territorio cilentano. Grazie alla sinergia con le associazioni Armonie Dissonanti e VigorMusic, la città si appresta a ospitare un evento di caratura internazionale che vede come protagonista il celebre flautista Jürgen Franz. L’appuntamento è fissato per domani pomeriggio presso l’Auditorium dell’istituto, un’occasione imperdibile per assistere alla performance di un musicista dal curriculum straordinario.

Il percorso professionale di un talento internazionale

La carriera di Jürgen Franz è caratterizzata da una serie di successi prestigiosi nelle più importanti istituzioni orchestrali europee. Dopo gli esordi con la Bielefelder Philharmoniker, Franz ha ricoperto il ruolo di primo flauto presso la Sinfonieorchester di Stoccarda. Dal 2000 è membro stabile della NDR Elbphilharmonieorchester di Amburgo, una delle compagini più rinomate della Germania, consolidando la sua reputazione come uno dei massimi esponenti del suo strumento.

Collaborazioni con le grandi orchestre del mondo

Oltre agli impegni stabili, Jürgen Franz ha collaborato regolarmente con formazioni leggendarie. Il suo talento lo ha portato a suonare con i Berliner Philharmoniker e la Gewandhausorchester di Lipsia. Significativo è stato anche il suo legame con l’Italia, avendo ricoperto il ruolo di flauto solista presso l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. La sua versatilità lo ha visto protagonista anche nel prestigioso contesto del Festspiele di Bayreuth.

Il riconoscimento di Lorin Maazel e l’evento di domani

Un momento chiave della sua carriera orchestrale è rappresentato dalla nomina a flauto solista dell’orchestra Sinfonica Toscanini, avvenuta per volontà del Maestro Lorin Maazel. Questo bagaglio di esperienze internazionali approda ora ad Agropoli, offrendo alla comunità locale e agli studenti dell’I.C. Gino Rossi Vairo un esempio di altissimo profilo artistico. Il concerto di domani pomeriggio rappresenta una rara opportunità di ascolto dal vivo per tutti gli appassionati di musica classica e per i giovani musicisti del territorio.