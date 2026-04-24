Turismo nel Salernitano: occupazione all’80% per i ponti di primavera

I dati relativi al turismo in provincia di Salerno per i ponti del 25 aprile e del 1° maggio delineano un quadro di forte dinamismo. Secondo le rilevazioni attuali, le strutture ricettive del territorio segnano un tasso medio di occupazione delle camere vicino all’80%. Il flusso di visitatori appare distribuito in modo omogeneo su tutta l’area provinciale, coinvolgendo il capoluogo, il Golfo di Policastro, la Piana del Sele e l’intero comprensorio del Cilento.

Raffaele Esposito, presidente di Confesercenti provinciale Salerno, ha confermato il trend favorevole: «Il ponte del 25 aprile e del 1° maggio conferma un andamento positivo per il turismo in provincia di Salerno. Le strutture ricettive registrano un tasso medio di occupazione delle camere intorno all’80%, da Salerno al Golfo di Policastro, dalla Piana del Sele fino al Cilento».

Il nodo viabilità e le criticità dell’area sud

Nonostante l’afflusso di turisti sia soddisfacente, restano aperti i problemi legati ai collegamenti stradali, in particolare verso la zona meridionale della provincia. La presenza di infrastrutture non ancora pienamente efficienti rischia di condizionare l’esperienza dei viaggiatori e l’operatività delle imprese locali.

Esposito ha sottolineato come la gestione dei lavori stradali rappresenti un ostacolo: «Accanto ai dati incoraggianti permangono però criticità significative sul fronte della viabilità. Nonostante il piano di supporto annunciato da Anas, restano semafori e cantieri che rallentano gli spostamenti e non rappresentano certo un segnale di visione turistica e di accoglienza per l’area sud della provincia di Salerno». La posizione dell’associazione di categoria è chiara: la messa in sicurezza e gli adeguamenti strutturali sono necessari, ma la programmazione degli interventi non deve interferire con l’accessibilità dei luoghi e con l’economia del territorio.

Eventi e aperture gratuite nei siti archeologici

Il calendario civile e culturale per queste festività è ricco di appuntamenti. Per la Festa della Liberazione sono previste le celebrazioni istituzionali e le iniziative promosse dall’ANPI, mentre per la Festa dei Lavoratori l’attenzione si sposterà a Stio per il concerto in piazza.

Grande rilievo è dato anche al patrimonio culturale. I parchi archeologici di Paestum e Velia, insieme ai musei provinciali, hanno predisposto aperture straordinarie con ingresso gratuito, offrendo un’importante opportunità di fruizione per residenti e turisti durante tutto il periodo dei ponti.