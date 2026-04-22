Cicerale si stringe intorno al suo Patrono: la comunità celebra San Giorgio Martire

Il borgo di Cicerale si ferma per onorare il suo protettore, San Giorgio Martire. Una ricorrenza che non rappresenta soltanto un appuntamento religioso, ma il fulcro di un’identità collettiva radicata nel tempo, capace di unire fede, storia e antiche leggende popolari. Il 23 aprile segna per il paese un momento di profonda riflessione e partecipazione, richiamando cittadini e fedeli per le celebrazioni solenni.

La devozione di un popolo e la protezione del Santo

La figura di San Giorgio è legata a Cicerale da un legame indissolubile. Il cavaliere che sconfigge il drago è qui venerato con una devozione ancestrale, alimentata da racconti tramandati di generazione in generazione. Secondo la tradizione locale, l’intervento del Santo sarebbe stato decisivo in passato per salvare il borgo dalla distruzione, un atto eroico che ha cementato il rapporto tra la comunità e il suo martire.

L’abitato, che si estende lungo la collina dominando il bacino dell’Alento, si trasforma in occasione della festa. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni, dove il sacro si intreccia con il vissuto quotidiano dei residenti e di chi, pur vivendo lontano, sceglie di tornare a casa per non mancare all’appuntamento con il proprio Patrono.

I riti religiosi: la processione tra le vie del borgo

Il cuore delle celebrazioni risiede nella Santa Messa solenne, seguita dalla tradizionale processione. La statua di San Giorgio, iconografia del bene che trionfa sul male, attraversa le strade principali del paese accompagnata dal suono della banda musicale e dai canti dei fedeli.

“La festa ha origini antiche e ancor oggi tutti vi prendono parte attivamente come un tempo”, si legge nelle memorie storiche della comunità, a testimonianza di come il rito sia rimasto pressoché intatto nel corso dei decenni. In passato, la ricorrenza primaverile era l’occasione in cui anche i contadini delle aree più rurali e delle zone limitrofe all’Alento risalivano in paese per rendere omaggio al Santo, portando con sé la gratitudine per il lavoro della terra, attività strettamente legata all’etimologia stessa del nome “Giorgio”.

Un doppio appuntamento con la tradizione

Sebbene la data del 23 aprile sia quella liturgicamente più sentita, Cicerale onora San Giorgio anche nel mese di agosto. Questa seconda celebrazione è nata per permettere ai tanti emigrati ciceralesi di partecipare ai festeggiamenti durante il periodo delle vacanze estive. Entrambi i momenti sono spesso anticipati da una fiera, segno tangibile di come la festa patronale sia sempre stata anche un volano per la vita sociale ed economica del territorio cilentino.

Domani, tra le mura di Cicerale, si rinnoverà dunque una promessa di fedeltà a un simbolo che va oltre la religione, rappresentando la resistenza e la coesione di una intera comunità.