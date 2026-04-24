Capaccio Paestum si rifà il look con l’iniziativa Contrade in Fiore

L’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum, sotto la guida del Sindaco Gaetano Paolino, ha ufficialmente dato il via alla nuova edizione di “Capaccio Paestum Contrade in Fiore”. L’iniziativa, nata dalla collaborazione con Coldiretti, si inserisce nel programma annuale dell’Assessorato al Turismo e punta a trasformare il volto della città attraverso il potere estetico e simbolico della vegetazione. Il progetto chiama a raccolta l’intera cittadinanza: dai singoli privati alle associazioni, fino alle attività commerciali, tutti sono invitati a farsi protagonisti del decoro urbano.

Obiettivi e spirito del progetto floreale

L’iniziativa non è un semplice concorso estetico, ma una vera e propria strategia di riqualificazione del territorio. Attraverso l’allestimento floreale di balconi, finestre, giardini e vetrine, il Comune intende promuovere linguaggi di ospitalità che partano direttamente dal coinvolgimento della comunità locale. L’intento dichiarato è quello di rendere la città più curata e accogliete, migliorando la percezione degli spazi comuni sia per i residenti che per i flussi turistici, partendo proprio dalle abitazioni private e dalle imprese del territorio.

Modalità di partecipazione e scadenze

Per aderire a questa iniziativa di cittadinanza attiva, gli interessati devono seguire un iter semplificato predisposto dall’Ente. La partecipazione è gratuita e prevede i seguenti passaggi:

Adesione : è necessario scaricare il modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Ente , oppure ritirarlo fisicamente presso l’ Ufficio Turismo del Comune o le associazioni locali.

: è necessario scaricare il modulo disponibile sul , oppure ritirarlo fisicamente presso l’ del Comune o le associazioni locali. Acquisto delle piante : i partecipanti potranno ritirare le piantine a un prezzo calmierato presso i punti vendita convenzionati.

: i partecipanti potranno ritirare le piantine a un presso i punti vendita convenzionati. Invio documentazione: per ufficializzare la partecipazione, occorre inviare tre scatti fotografici dell’allestimento realizzato entro il termine ultimo del 21 settembre.

La documentazione deve essere inoltrata all’indirizzo di posta elettronica: areaturismo@comune.capaccio.sa.it. L’invito finale dell’Amministrazione è corale: “Contribuiamo insieme a rendere la Città più curata e accogliente”.