Attualità

Capaccio Paestum si rifà il look con l’iniziativa Contrade in Fiore

Parte la nuova edizione di Contrade in Fiore a Capaccio Paestum. Scopri come partecipare gratuitamente e abbellire la città con balconi e vetrine fiorite

Comunicato Stampa
Fiori

L’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum, sotto la guida del Sindaco Gaetano Paolino, ha ufficialmente dato il via alla nuova edizione di “Capaccio Paestum Contrade in Fiore”. L’iniziativa, nata dalla collaborazione con Coldiretti, si inserisce nel programma annuale dell’Assessorato al Turismo e punta a trasformare il volto della città attraverso il potere estetico e simbolico della vegetazione. Il progetto chiama a raccolta l’intera cittadinanza: dai singoli privati alle associazioni, fino alle attività commerciali, tutti sono invitati a farsi protagonisti del decoro urbano.

Obiettivi e spirito del progetto floreale

L’iniziativa non è un semplice concorso estetico, ma una vera e propria strategia di riqualificazione del territorio. Attraverso l’allestimento floreale di balconi, finestre, giardini e vetrine, il Comune intende promuovere linguaggi di ospitalità che partano direttamente dal coinvolgimento della comunità locale. L’intento dichiarato è quello di rendere la città più curata e accogliete, migliorando la percezione degli spazi comuni sia per i residenti che per i flussi turistici, partendo proprio dalle abitazioni private e dalle imprese del territorio.

Modalità di partecipazione e scadenze

Per aderire a questa iniziativa di cittadinanza attiva, gli interessati devono seguire un iter semplificato predisposto dall’Ente. La partecipazione è gratuita e prevede i seguenti passaggi:

  • Adesione: è necessario scaricare il modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Ente, oppure ritirarlo fisicamente presso l’Ufficio Turismo del Comune o le associazioni locali.
  • Acquisto delle piante: i partecipanti potranno ritirare le piantine a un prezzo calmierato presso i punti vendita convenzionati.
  • Invio documentazione: per ufficializzare la partecipazione, occorre inviare tre scatti fotografici dell’allestimento realizzato entro il termine ultimo del 21 settembre.

La documentazione deve essere inoltrata all’indirizzo di posta elettronica: areaturismo@comune.capaccio.sa.it. L’invito finale dell’Amministrazione è corale: “Contribuiamo insieme a rendere la Città più curata e accogliente”.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.