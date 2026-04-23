Castellabate, torna la Festa del Pescato di Paranza: sapori e tradizione dal 30 maggio al 1° giugno

Dal 30 maggio al 1° giugno 2026, Castellabate ospiterà la 15ª edizione della Festa del Pescato di Paranza, uno degli appuntamenti più attesi del panorama gastronomico del Cilento. L’evento, organizzato dall’Associazione Punta Tresino, si svolgerà nella suggestiva cornice di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate, confermandosi come punto di riferimento per turisti e appassionati della frittura di paranza.

L’iniziativa gode del patrocinio morale di: Regione Campania, Provincia di Salerno, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Comune di Castellabate e Camera di Commercio di Salerno.

La maxi padella e le novità gluten free

Protagonista assoluto sarà il pescato locale – triglie, calamari, gamberi e totani – preparato nella celebre maxi padella con l’olio “Fritto Libero” dell’Oleificio Zucchi, main sponsor della manifestazione insieme al Pastificio De Martino. Tra le novità dell’edizione 2026, spicca l’introduzione di proposte gluten free, pensate per dare l’opportunità a tutti di vivere appieno l’evento gastronomico dedicato al mare.

Non solo cibo: show cooking e laboratori didattici

Accanto al percorso del gusto, l’evento offrirà un’esperienza a tutto tondo con stand gastronomici, mercatini artigianali, show cooking e laboratori didattici. Il programma degli spettacoli è altrettanto ricco: dal “Campania Festival – Concorso Nazionale Canoro” ai concerti serali, fino all’atteso live di Peppe Cirillo. Non mancheranno momenti dedicati alla cultura e alla tradizione, con iniziative rivolte anche ai più piccoli e attività legate al mondo della pesca e del mare.

“Quindici edizioni rappresentano un traguardo importante se ci guardiamo indietro e ripercorriamo le varie tappe che hanno portato la ‘Festa del Pescato di Paranza’ ad essere uno degli eventi di punta dell’estate cilentana – commenta Giovanni Pisciottano, responsabile organizzativo dell’evento – L’edizione 2026 non è un punto di arrivo perché, come ogni anno, cerchiamo di apportare delle novità sia nel menù sia nelle iniziative collaterali tali da rendere la Festa un momento da vivere per tutti, grandi e piccoli”.